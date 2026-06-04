Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 26 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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03/06
20:00
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U19 Philippines 0-10 U19 Australia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/06
01:00
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Đan Mạch 0-0 CHDC Congo
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Albania 0-1 Israel
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04/06
01:45
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Hà Lan 0-1 Algeria
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Ba Lan 2-2 Nigeria
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Luxembourg 0-1 Italia
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04/06
07:45
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Panama - CH Dominican
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04/06
08:00
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Hàn Quốc - El Salvador
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CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16
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04/06
07:10
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San Lorenzo - Dep. Riestra
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