Kết quả bóng đá hôm nay

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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

03/06

20:00

U19 Philippines 0-10 U19 Australia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

01:00

Đan Mạch 0-0 CHDC Congo

Albania 0-1 Israel

04/06

01:45

Hà Lan 0-1 Algeria

Ba Lan 2-2 Nigeria

Luxembourg 0-1 Italia

04/06

07:45

Panama - CH Dominican

04/06

08:00

Hàn Quốc - El Salvador

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

04/06

07:10

San Lorenzo - Dep. Riestra