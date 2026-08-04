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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
|03/08
17:00
|Campuchia 3-0 Timor Leste
|FPT Play
VTV6
|03/08
20:30
|Indonesia 0-3 Việt Nam
|FPT Play
VTV6
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15
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04/08
|Halmstads - IK Sirius
|Djurgardens - Vasteras SK
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VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18
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03/08
|Seinajoen JK - HJK Helsinki
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2
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04/08
|OB Odense - Sonderjyske
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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04/08
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Celtic - Dundee FC
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3
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04/08
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CA Sarmiento - Independiente Rivadavia
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04/08
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Velez Sarsfield - CA Independiente
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CA Platense - Talleres Cordoba
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04/08
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Central Cordoba Santiago del Estero - San Lorenzo
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CA Huracan - Atletico Tucuman
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CÚP QUỐC GIA BRAZIL 2026/27 – VÒNG 1/8
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04/08
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Atl Paranaense - Vitoria BA
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
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04/08
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York City - Crawley Town
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