Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
03/08
17:00		 Campuchia 3-0 Timor Leste FPT Play
VTV6
03/08
20:30		 Indonesia 0-3 Việt Nam FPT Play
VTV6

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 15

04/08
00:00

 Halmstads - IK Sirius
Djurgardens - Vasteras SK

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 18

03/08
23:00

 Seinajoen JK - HJK Helsinki

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 2

04/08
00:00

 OB Odense - Sonderjyske

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

04/08
01:30

Celtic - Dundee FC

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 3

04/08
02:45

CA Sarmiento - Independiente Rivadavia

04/08
05:00

Velez Sarsfield - CA Independiente

CA Platense - Talleres Cordoba

04/08
07:15

Central Cordoba Santiago del Estero - San Lorenzo

CA Huracan - Atletico Tucuman

CÚP QUỐC GIA BRAZIL 2026/27 – VÒNG 1/8

04/08
07:00

Atl Paranaense - Vitoria BA

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

04/08
01:30

York City - Crawley Town