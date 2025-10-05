Kết quả bóng đá hôm nay
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7
18:30 Leeds United 1-2 Tottenham K+Sport1
21:00 Arsenal 2-0 West Ham K+Sport2
21:00 Man United 2-0 Sunderland K+Sport1
23:30 Chelsea 2-1 Liverpool K+Sport1
VĐQG TÂY BAN NHA (La Liga) 2025/26 – VÒNG 8
19:00 Real Oviedo 0-2 Levante SCTV 15
21:15 Girona 2-1 Valencia SCTV 15
23:30 Athletic Club 2-1 Mallorca SCTV 15
02:00 05/10 Real Madrid 3-1 Villarreal SCTV 22
VĐQG ITALIA (Serie A) 2025/26 – VÒNG 6
20:00 Lazio 3-3 Torino ON Football
20:00 Parma 0-1 Lecce ON Sports+
23:00 Inter 4-1 Cremonese ON Football
01:45 05/10 Atalanta 1-1 Como 1907 ON Football
VĐQG ĐỨC (Bundesliga) 2025/26 – VÒNG 6
20:30 Augsburg 3-1 Wolfsburg TV360
20:30 Leverkusen 2-0 Union Berlin TV360
20:30 Dortmund 1-1 RB Leipzig TV360
20:30 Bremen 1-0 St. Pauli TV360
23:30 E.Frankfurt 0-3 Bayern Munich TV360
VĐQG PHÁP (Ligue 1) 2025/26 – VÒNG 7
22:00 Metz 0-3 Marseille ON Sports News
00:00 05/10 Brest 0-0 Nantes ON Sports News
02:05 05/10 Auxerre 1-2 Lens ON Sports News
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - VÒNG 32
06:30 05/10 Inter Miami - New England