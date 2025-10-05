Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Siêu kịch tính sân cỏ châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 5/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
|
|NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 7
|18:30
|Leeds United 1-2 Tottenham
|K+Sport1
|21:00
|Arsenal 2-0 West Ham
|K+Sport2
|21:00
|Man United 2-0 Sunderland
|K+Sport1
|23:30
|Chelsea 2-1 Liverpool
|K+Sport1
|VĐQG TÂY BAN NHA (La Liga) 2025/26 – VÒNG 8
|19:00
|Real Oviedo 0-2 Levante
|SCTV 15
|21:15
|Girona 2-1 Valencia
|SCTV 15
|23:30
|Athletic Club 2-1 Mallorca
|SCTV 15
|02:00 05/10
|Real Madrid 3-1 Villarreal
|SCTV 22
|VĐQG ITALIA (Serie A) 2025/26 – VÒNG 6
|20:00
|Lazio 3-3 Torino
|ON Football
|20:00
|Parma 0-1 Lecce
|ON Sports+
|23:00
|Inter 4-1 Cremonese
|ON Football
|01:45 05/10
|Atalanta 1-1 Como 1907
|ON Football
|VĐQG ĐỨC (Bundesliga) 2025/26 – VÒNG 6
|20:30
|Augsburg 3-1 Wolfsburg
|TV360
|20:30
|Leverkusen 2-0 Union Berlin
|TV360
|20:30
|Dortmund 1-1 RB Leipzig
|TV360
|20:30
|Bremen 1-0 St. Pauli
|TV360
|23:30
|E.Frankfurt 0-3 Bayern Munich
|TV360
|VĐQG PHÁP (Ligue 1) 2025/26 – VÒNG 7
|22:00
|Metz 0-3 Marseille
|ON Sports News
|00:00 05/10
|Brest 0-0 Nantes
|ON Sports News
|02:05 05/10
|Auxerre 1-2 Lens
|ON Sports News
|GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 - VÒNG 32
|06:30 05/10
|Inter Miami - New England
