|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
|
04/03
18:00
|
Việt Nam 2-1 Ấn Độ
|
VTV7, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
05/03
02:30
|
Fulham 0-1 West Ham
|
FPT Play
|
Aston Villa 1-4 Chelsea
|
FPT Play
|
Brighton 0-1 Arsenal
|
FPT Play
|
Manchester City 2-2 Nottingham Forest
|
FPT Play
|
05/03
03:15
|
Newcastle 2-1 Manchester Utd
|
FPT Play
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
03:00
|
Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao
|
COPPA ITALIA 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
03:00
|
Lazio 2-2 Atalanta
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 17
|
05/03
02:30
|
Hamburg 0-1 Leverkusen
|
TV 360
|
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/03
02:30
|
Lorient 0-0 Nice (pen 5-6)
|
05/03
03:00
|
Marseille 2-2 Toulouse (pen 3-4)
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – BÁN KẾT
|
05/03
02:00
|
AZ Alkmaar 2-1 Telstar
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
04/03
15:00
|
Macarthur 1-3 Central Coast
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/03
17:00
|
FC Seoul 0-1 Vissel Kobe
|
04/03
19:15
|
Johor DT 3-1 Sanfrecce Hiroshima
