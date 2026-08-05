Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

04/08

17:00

Myanmar 7-2 Lào

VTV6, FPT Play

04/08

20:00

Philippines 0-1 Thái Lan

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

04/08

18:00

Jeju - Bayern Munich

04/08

19:00

Al Nassr - Almeria

05/08

01:45

Ipswich - Le Havre

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

Ararat Armenia - NK Celje

Mjallby - Slovan Bratislava

05/08

00:30

Levski Sofia - Kairat Almaty

Hapoel Beer Sheva - Crvena Zvezda

05/08

01:00

Union Saint Gilloise - Bodo Glimt

Sparta Praha - Lyon

Olympiacos - NEC Nijmegen

Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

05/08

02:00

Larne - Iberia 1999

Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

FK Auda - Dinamo City

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