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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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04/08
17:00
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Myanmar 7-2 Lào
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VTV6, FPT Play
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04/08
20:00
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Philippines 0-1 Thái Lan
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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04/08
18:00
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Jeju - Bayern Munich
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04/08
19:00
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Al Nassr - Almeria
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05/08
01:45
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Ipswich - Le Havre
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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Ararat Armenia - NK Celje
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Mjallby - Slovan Bratislava
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05/08
00:30
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Levski Sofia - Kairat Almaty
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Hapoel Beer Sheva - Crvena Zvezda
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05/08
01:00
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Union Saint Gilloise - Bodo Glimt
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Sparta Praha - Lyon
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Olympiacos - NEC Nijmegen
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Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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05/08
02:00
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Larne - Iberia 1999
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Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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04/08
23:00
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FK Auda - Dinamo City
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