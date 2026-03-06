Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 29
06/03
03:00
Tottenham - Crystal Palace
FPT Play
CÚP QG PHÁP 2025/26 – TỨ KẾT
06/03
03:10
Lyon - Lens
CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
06/03
00:45
Dynamo Moscow - Spartak Moscow
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 28
06/03
02:30
Basel - Grasshopper
Thun - St Gallen
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
06/03
07:30
CA Juventud - Ind. Medellin
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – VÒNG LOẠI
06/03
05:00
Boston River - Racing Club
Nacional Asuncion - Dep. Recoleta
06/03
07:30
America de Cali - Atl. Bucaramanga
Cienciano - Melgar
06/03
09:00
Orense - Macara
