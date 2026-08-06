Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

05/08
23:30

AGF Aarhus 2-1 Sabah Baku  

06/08
01:00

Fenerbahce 2-0 Sturm Graz

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
01:15

Ferencvarosi TC 1-0 Gornik Zabrze

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

06/08
00:00

Brann 0-1 Apollon Limassol

06/08
01:30

Panathinaikos 1-1 CSKA Sofia

LEAGUES CUP 2026 – VÒNG LOẠI

06/08
06:30

Inter Miami - Atletico San Luis

Orlando City SC - Monterrey

06/08
07:30

Nashville SC - Club Leon

Dallas - Queretaro

06/08
09:00

Deportivo Toluca - Seattle Sounders

06/08
09:30

Los Angeles - Guadalajara Chivas

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

05/08
15:00

Villarreal 1-0 Levante

05/08
18:00

AC Milan 1-1 Inter

K-League Stars 1-3 Manchester City

05/08
18:30

Chelsea 0-1 Juventus

06/08
01:30

Arsenal 1-3 Betis

06/08
02:00

Mallorca 3-0 PSG

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

04/08

17:00

Myanmar 7-2 Lào

VTV6, FPT Play

04/08

20:00

Philippines 0-1 Thái Lan

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

04/08

18:00

Jeju 1-2 Bayern Munich

04/08

19:00

Al Nassr 0-2 Almeria

05/08

01:45

Ipswich 1-0 Le Havre

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

Ararat Armenia 2-1 NK Celje

Mjallby 1-2 Slovan Bratislava

05/08

00:30

Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty

Hapoel Beer Sheva 1-0 Crvena Zvezda

05/08

01:00

Union Saint Gilloise 3-3 Bodo Glimt

Sparta Praha 2-1 Lyon

Olympiacos 0-0 NEC Nijmegen

Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

05/08

02:00

Larne 0-0 Iberia 1999

Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhine

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

04/08

23:00

FK Auda 1-0 Dinamo City

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