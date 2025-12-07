|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
06/12
16:00
|
U22 Malaysia - U22 Lào
|
VTV2, FPT Play
|
06/12
19:00
|
U22 Singapore - U22 Timor Leste
|
VTV2, FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
19:30
|
Aston Villa - Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
06/12
22:00
|
Bournemouth - Chelsea
|
K+ SPORT 2
|
Manchester City - Sunderland
|
K+ SPORT 1
|
Everton - Nottingham Forest
|
K+Live 1
|
Newcastle - Burnley
|
K+ACTION
|
Tottenham - Brentford
|
K+LIFE
|
07/12
00:30
|
Leeds - Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
20:00
|
Villarreal - Getafe
|
SCTV 15
|
06/12
22:15
|
Alaves - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
07/12
00:30
|
Real Betis - Barcelona
|
SCTV 22
|
07/12
03:00
|
Ath.Bilbao - Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
06/12
21:00
|
Sassuolo - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
07/12
00:00
|
Inter Milan - Como
|
ON FOOTBALL
|
07/12
02:45
|
Verona - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13
|
06/12
21:30
|
Augsburg - Leverkusen
|
TV 360
|
Heidenheim - Freiburg
|
TV 360
|
Koln - St. Pauli
|
TV 360
|
Stuttgart - Bayern Munich
|
TV 360
|
Wolfsburg - Union Berlin
|
TV 360
|
07/12
00:30
|
RB Leipzig - E.Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
06/12
23:00
|
Nantes - Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
01:00
|
Toulouse - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
03:05
|
PSG - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
07/12
02:30
|
Inter Miami - Vancouver Whitecaps
