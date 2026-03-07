Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15

06/03  
18:00

Đông Á Thanh Hóa 0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV360+9

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

07/03  
03:00

Celta Vigo 1-2 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:30

Bayern Munich 4-1 Monchengladbach

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

07/03  
02:45

Napoli 2-1 Torino

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:45

PSG 1-3 Monaco

ON SPORTS NEWS

FA CUP 2025/26 – VÒNG 1/8

07/03  
03:00

Wolverhampton 1-3 Liverpool

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 36

07/03  
03:00

Preston 1-3 Oxford Utd 

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

06/02  
15:35

Adelaide Utd 1-1 Wellington Phoenix

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 25

07/03  
02:00

Al Hilal 4-0 Al Najma

Al Ahli 3-1 Al Ittihad

Al Khaleej 2-1 Al Hazm

Al Taawoun 3-2 Al Fateh