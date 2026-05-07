Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

06/05

23:00

U17 Australia 4-0 U17 Ấn Độ

TV360

07/05

00:00

U17 Yemen 0-1 U17 Việt Nam

TV360

07/05

00:30

U17 Hàn Quốc 1-1 U17 UAE

TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26 - Bán kết

06/05

19:00

 Johor Darul Ta'zim 1-3 Buriram United

FPT Play

06/05

20:00

Selangor 2-1 Nam Định

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

07/05

02:00

Bayern Munich 1-1 PSG (4-5)

ON FOOTBALL

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 28

07/05

01:00

Al Ahli 3-1 Al Fateh

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

07/05

05:00

Cusco - Estudiantes LP

Deportivo La Guaira - Bolivar

07/05

07:30

Ind. Rivadavia - Fluminense

Santa Fe - Corinthians

07/05

09:00

Deportes Tolima - Nacional Montevideo

Univ Catolica - Cruzeiro

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 15

06/05

11:00

Shimizu S Pulse 1-1 Cerezo Osaka

V Varen Nagasaki 2-1 Fagiano Okayama

06/05

12:00

Avispa Fukuoka 1-1 Kyoto Sanga

Nagoya 2-1 Gamba Osaka

06/05

13:00

S.Hiroshima 1-1 Vissel Kobe

FC Tokyo 0-3 Chiba

06/05

14:00

Kashima Antlers 3-0 Mito Hollyhock

Machida Zelvia 2-0 Yokohama Marinos

06/05

15:00

Kawasaki 1-0 Tokyo Verdy

06/05

17:00

Kashiwa Reysol 0-1 Urawa Reds