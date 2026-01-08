Kết quả U23 châu Á hôm nay

07/01

18:30

U23 Nhật Bản 5-0 U23 Syria

VTV5, TV360

07/01

18:30

U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Iran

VTV, TV360

07/01

21:00

U23 Uzbekistan 3-2 U23 Li Băng

VTV, TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

08/01

02:30

Bournemouth 3-2 Tottenham

FPT Play

Brentford 3-0 Sunderland

FPT Play

Crystal Palace 0-0 Aston Villa

FPT Play

Everton 1-1 Wolverhampton

FPT Play

Fulham 2-1 Chelsea

FPT Play

Manchester City 1-1 Brighton

FPT Play

08/01

03:15

Burnley 2-2 Manchester Utd

FPT Play

Newcastle 3-3 Leeds

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

08/01

00:30

Bologna 0-2 Atalanta

ON SPORTS +

Napoli 2-2 Verona

ON FOOTBALL

08/01

02:45

Lazio 2-2 Fiorentina

ON FOOTBALL

Parma 0-2 Inter Milan

ON SPORTS +

Torino 1-2 Udinese

ON SPORTS NEWS

SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

08/01

02:00

Barcelona 5-0 Ath.Bilbao

CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

08/01

03:00

Benfica 1-3 Sporting Braga