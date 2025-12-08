|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
07/12
|
Nữ Singapore 1-3 Nữ Indonesia
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
07/12
|
Brighton 1-1 West Ham
|
K+ SPORT 1
|
07/12
|
Fulham 1-2 Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
07/12
|
Elche 3-0 Girona
|
SCTV 15
|
07/12
|
Valencia 1-0 Sevilla
|
SCTV 15
|
08/12
|
Espanyol 1-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 22
|
08/12
|
Real Madrid 0-2 Celta Vigo
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
07/12
|
Cremonese 2-0 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
07/12
|
Cagliari 1-0 Roma
|
ON FOOTBALL
|
08/12
|
Lazio 1-1 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
08/12
|
Napoli 2-1 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 13
|
07/12
|
Hamburg SV 3-2 Werder Bremen
|
TV 360
|
07/12
|
Dortmund 2-0 Hoffenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 15
|
07/12
|
Nice 0-1 Angers
|
ON SPORTS NEWS
|
07/12
|
Le Havre 0-0 Paris
|
AJ Auxerre 3-1 Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
08/12
|
Lorient 1-0 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
