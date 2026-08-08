Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
07/08
20:00		 Singapore 1-1 Indonesia VTV6, FPT PLAY
Việt Nam 3-1 Campuchia VTV6, FPT PLAY

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

07/08
19:00

 Bayern Munich 2-1 Aston Villa

08/08
00:00

 Fulham 1-2 Crystal Palace

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI

08/08
01:45

 Wolverhampton Wanderers 3-1 Port Vale

Wycombe Wanderers 1-2 Stevenage

08/08
02:00

Middlesbrough 1-0 Wrexham

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