Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
|07/08
20:00
|Singapore 1-1 Indonesia
|VTV6, FPT PLAY
|Việt Nam 3-1 Campuchia
|VTV6, FPT PLAY
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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07/08
|Bayern Munich 2-1 Aston Villa
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08/08
|Fulham 1-2 Crystal Palace
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
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08/08
|Wolverhampton Wanderers 3-1 Port Vale
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Wycombe Wanderers 1-2 Stevenage
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08/08
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Middlesbrough 1-0 Wrexham
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