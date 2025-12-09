|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Wolverhampton 1-4 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Osasuna 2-0 Levante
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14
|
08/12
|
Pisa 0-1 Parma
|
ON FOOTBALL
|
09/12
|
Udinese 1-2 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
09/12
|
Torino 2-3 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
09/12
|
Guimaraes Vitoria - Gil Vicente
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15
|
09/12
|
Besiktas 2-2 Gaziantep FK
|
Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 18
|
09/12
|
Vejle 2-1 Brondby
