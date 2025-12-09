Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Wolverhampton 1-4 Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 15

09/12
03:00

 Osasuna 2-0 Levante

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 14

08/12
21:00

 Pisa 0-1 Parma

ON FOOTBALL

09/12
00:00

 Udinese 1-2 Genoa

ON FOOTBALL

09/12
02:45

 Torino 2-3 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 13

09/12
03:30

 Guimaraes Vitoria - Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 15

09/12
00:00

 Besiktas 2-2 Gaziantep FK

 Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 18

09/12
01:00

 Vejle 2-1 Brondby

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.