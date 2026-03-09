Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 16 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 15
|
08/03
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-3 Thể Công Viettel
|
FPT Play, HTV1, MyTV, TV360, SCTV
|
08/03
18:00
|
PVF-CAND 0-1 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, TV360+7
|
08/03
19:15
|
Hà Nội FC 2-1 Công an Hà Nội
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
10/03
|
West Ham United - Brentford
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28
|
10/03
|
Lazio - Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27
|
10/03
|
Espanyol - Real Oviedo
|
SCTV 15
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
ĐT nữ Việt Nam bước vào Asian Cup nữ 2026 với quyết tâm vượt qua vòng bảng, sẵn sàng chinh phục thử thách lớn tại sân chơi châu lục.