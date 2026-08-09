Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B

08/08
20:00

 Thái Lan 2-0 Myanmar VTV6, FPT PLAY
Malaysia 1-0 Philippines VTV6, FPT PLAY

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

08/08
17:00

Lens 0-2 Sunderland

08/08
17:30

Freiburg 2-0 Strasbourg

08/08
18:00

Juventus 1-2 Inter

08/08
19:00

Chelsea 3-0 AC Milan

08/08
20:00

Hamburger SV 2-2 Lille

Leeds 2-0 RB Leipzig

08/08
20:30

Leverkusen 2-1 Sevilla

Cologne 2-1 Real Sociedad

Freiburg 2-0 Strasbourg

08/08
21:00

Brighton 3-0 AS Roma

Totenham 1-1 Getafe

08/08
22:00

Manchester Utd 1-1 PSG

Stuttgart 3-1 Everton

Angers 2-1 Lorient

09/08
00:00

Ferencvaros 1-2 Real Madrid

09/08
01:00

Galatasaray 1-2 Villarreal

Osasuna 0-2 Al Ain

09/08
01:30

Betis 2-2 Bournemouth

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