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Kết quả bóng đá hôm nay
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG B
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08/08
|Thái Lan 2-0 Myanmar
|VTV6, FPT PLAY
|Malaysia 1-0 Philippines
|VTV6, FPT PLAY
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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08/08
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Lens 0-2 Sunderland
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08/08
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Freiburg 2-0 Strasbourg
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08/08
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Juventus 1-2 Inter
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08/08
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Chelsea 3-0 AC Milan
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08/08
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Hamburger SV 2-2 Lille
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Leeds 2-0 RB Leipzig
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08/08
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Leverkusen 2-1 Sevilla
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Cologne 2-1 Real Sociedad
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Freiburg 2-0 Strasbourg
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08/08
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Brighton 3-0 AS Roma
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Totenham 1-1 Getafe
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08/08
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Manchester Utd 1-1 PSG
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Stuttgart 3-1 Everton
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Angers 2-1 Lorient
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09/08
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Ferencvaros 1-2 Real Madrid
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09/08
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Galatasaray 1-2 Villarreal
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Osasuna 0-2 Al Ain
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09/08
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Betis 2-2 Bournemouth
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