Trận đấu khởi đầu với thế trận đôi công hấp dẫn trong hoàn cảnh HLV Javier Mascherano bị cấm chỉ đạo. Orlando City là đội mở tỷ số nhờ pha dứt điểm chính xác của Marco Pasalic ở phút bù giờ hiệp một, khiến Inter Miami rơi vào thế khó khăn.

Messi ghi bàn gỡ hòa trên chấm 11m, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Inter Miami - Ảnh: IM

Bước sang hiệp hai, Inter Miami dồn ép đối thủ nhằm tìm bàn gỡ. Phút 74, bước ngoặt xảy ra khi David Brekalo phạm lỗi trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu. Trên chấm phạt đền, Leo Messi lạnh lùng sút tung lưới Gallese, cân bằng tỷ số 1-1.

Có lợi thế hơn người, đoàn quân của HLV Javier Mascherano liên tục gia tăng sức ép. Phút 88, Messi tiếp tục lên tiếng với pha phối hợp ăn ý cùng Jordi Alba trước khi tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ hai phút sau, Telasco Segovia ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú dứt điểm uy lực, khép lại màn ngược dòng ấn tượng.

Chân sút người Argentina tỏa sáng đưa đội nhà vào chung kết - Ảnh: IM

Với cú đúp quan trọng, Messi không chỉ giúp Inter Miami giành vé vào chung kết mà còn khẳng định vai trò thủ lĩnh, truyền cảm hứng cho toàn đội.

Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa LA Galaxy và Seattle, hứa hẹn mang đến một trận chung kết kịch tính và giàu cảm xúc.