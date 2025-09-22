Inter Milan có trận đấu đầy kịch tính khi tiếp đón Sassuolo tại vòng 4 Serie A 2025/26. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội khách nhập cuộc mạnh dạn và sẵn sàng chơi đôi công.

Tuy nhiên, với chất lượng đội hình vượt trội, Inter dần chiếm ưu thế. Sau vài cơ hội bỏ lỡ, đội chủ nhà khai thông bế tắc ở phút 14 khi Dimarco dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Sucic.

Dimarco (số 32) ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Inter

Bàn thắng giúp Inter chơi hưng phấn hơn, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối thủ. Dù vậy, Sassuolo đã phòng ngự tập trung và nhờ sự xuất sắc của thủ thành Muric, hiệp một khép lại với lợi thế mong manh cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Inter vẫn duy trì áp lực nhưng Muric tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy, liên tục từ chối cơ hội ghi bàn.

Khi tưởng như trận đấu sẽ kết thúc mà không có thêm bàn thắng, bước ngoặt xảy ra ở phút 81: Carlos Augusto tung cú sút quyết đoán, bóng chạm Muharemovic đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Inter giành 3 điểm khá vất vả trước Sassuolo - Ảnh: Inter

Dẫu vậy, chỉ 3 phút sau, Cheddira lập công cho Sassuolo sau đường chuyền tinh tế của Berardi, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Những phút cuối, Frasetti sút tung lưới Sassuolo nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Chung cuộc, Inter giành chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục duy trì mạch thắng ấn tượng ở Serie A.

Ghi bàn:

Inter Milan: Dimarco 14', Muharemovic 81' (phản lưới)

Sassuolo: Cheddira 83'

Đội hình xuất phát

Inter Milan: Martinez, Carlos Agusto, Acerbi, Akanji, Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Esposito, Thuram

Sassuolo: Muric, Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente