Inter Miami một lần nữa phải nhờ đến những phẩm chất thiên tài của Lionel Messi để giành trọn 3 điểm trước DC United, chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch MLS.

Trận đấu tại Chase Stadium kết thúc với tỷ số 3-2, trong đó dấu ấn đậm nét nhất đến từ cú đúp cùng 1 pha kiến tạo của số 10 người Argentina.

Messi giúp Inter Miami giành 3 điểm. Ảnh: Marca

Hiệp 1, đội bóng của chủ tịch David Beckham kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Phút 35, từ sân nhà, Messi tung đường chuyền dài 40 mét ra phía sau hàng thủ DC United, để Tadeo Allende thoát xuống đánh bại thủ môn Luis Barraza mở tỷ số.

Inter Miami giải tỏa được áp lực, nhưng bất ngờ diễn ra đầu hiệp 2. Quả tạt từ cánh phải được Christian Benteke băng vào đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 2-2.

Niềm vui của DC United không kéo dài lâu, khi đẳng cấp Messi được thể hiện để tạo khác biệt.

Phút 65, từ đường chọc khe của Jordi Alba, Messi xoay người loại bỏ hai hậu vệ đối thủ rồi thực hiện cú sút chìm vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1.

Không lâu sau đó, Inter Miami được hưởng phạt đền nhưng Silvetti thực hiện không thành công.

Trận đấu trôi vào những phút cuối và Messi có siêu phẩm. Nhận đường chuyền của Busquets, Leo thực hiện pha di chuyển trước vòng cấm rồi cứa lòng vào góc cao khuất phục Barraza.

Với cú đúp này, Messi nâng thành tích trong sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp lên con số 882 bàn thắng.

Dù Jacob Murrell rút ngắn xuống 2-3 ở phút bù giờ, Inter Miami vẫn bảo toàn chiến thắng.

Inter Miami hiện cách ngôi đầu bảng MLS khu vực phía Đông của đối thủ Philadelphia Union 8 điểm. Dù vậy, Messi và các đồng đội thi đấu ít hơn 3 trận.