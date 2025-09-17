Inter Miami có màn trình diễn ấn tượng trước Seattle Sounders, trong trận đấu mà "nhạc trưởng" Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã áp đảo. Phút 12, Messi có đường chọc khe tinh tế cho Jordi Alba băng lên dứt điểm mở tỷ số.

Messi kiến tạo để Alba mở tỷ số - Ảnh: Inter Miami

Sau đó, ngôi sao người Argentina suýt nhân đôi cách biệt với cú sút trúng cột dọc, trước khi chính anh lên tiếng ở phút 41. Alba đáp lễ Messi và ngôi sao người Argentina chạm bóng vừa đủ giúp Inter Miami dẫn 2-0 trước giờ nghỉ giải lao.

Hiệp hai chứng kiến sự hứng khởi tiếp tục của Inter Miami. Phút 52, Ian Fray bật cao đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Rodrigo De Paul, nâng tỷ số lên 3-0. Không lâu sau, Messi tạo thêm dấu ấn với đường kiến tạo cho Yannick Bright, nhưng cú sút xa bị chặn lại.

Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, thì bộ đôi này đổi vai trò cho nhau - Ảnh: Inter Miami

Seattle Sounders dù bị dẫn trước vẫn không buông xuôi. Osaze De Rosario có pha dứt điểm trúng cột dọc, và đến phút 69, Obed Vargas sút chéo góc thành công, rút ngắn tỷ số 1-3.

Những nỗ lực sau đó của đội khách không thể thay đổi cục diện, khi hàng thủ Inter Miami cùng thủ môn Oscar Ustari thi đấu chắc chắn.

Thắng lợi này giúp Inter Miami có thêm 3 điểm quý giá, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh nhóm đầu.

Ghi bàn:

Inter Miami: Jordi Alba (12'), Messi (41'), Ian Fray (52')

Seattle Sounders: Obed Vargas (69')