Bàn thắng:
Jordan: Tamari 55'.
Argentina: Lo Celso 19', Lautaro Martinez 31'/phạt đền, Messi 80'.
Đội hình xuất phát:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Nasib,Al-Arab,Abu-Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Azaiza, Olwan; Al-Fakhouri.
Argentina (3-4-1-2): Dibu Martinez; Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Palacios, Nico Paz, Paredes; Lo Celso; Lautaro Martinez, Julian Alvarez.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Jordan vs Argentina:
90'+6
Hết giờ! Jordan 1-3 Argentina!
Messi vào sân và lại viết thêm kỷ lục mới cho World Cup.
87'
Messi thực hiện quả đá phạt ở gần điểm phạt góc không thành công, hậu vệ Jordan phá bóng ra biên ngang.
82'
Cơ hội! Almada thoát xuống sút góc hẹp không chính xác.
80'
Bàn thắng! 3-1 cho Argentina (Lionel Messi)! Ở cự ly thuận lợi hơn, Messi thực hiện cú đá tầm thấp đưa bóng đi qua hàng rào khiến thủ môn Jordan không biết làm gì. Bàn thứ 19 của anh tại World Cup.
79'
Cầu thủ Jordan ôm vật ngã Messi để ngăn anh đột phá.
73'
Trận đấu có 70.649 khán giả. Sự hiện diện của Messi khiến bầu không khí trên sân càng thêm bùng nổ.
68'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
65'
Messi đá phạt trực tiếp ở khoảng cách khá xa so với sở trường, bóng đi vọt xà ngang.
64'
Yazan Al Arab nhận thẻ vàng.
61'
HLV Lionel Scaloni tung Lionel Messi vào sân. Vào cùng đội trưởng còn có Mac Allister và Thiago Almada.
55'
Bàn thắng! Jordan rút ngắn tỷ số 1-2 (Mousa Tamari)! Đại diện châu Á triển khai phối hợp xé toang hàng thủ Argentina, Haddad căng ngang để Tamari băng vào đệm bóng cận thành.
Sau 18 lần để đối thủ dứt điểm về phía khung thành, Argentina mới thủng lưới tại World Cup 2026.
53'
Xà ngang! Lo Celso dâng nhanh trung lộ rồi kiến tạo, Lautaro tung cú đá uy lực từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chạm xà ngang.
51'
Cơ hội! Jordan có pha phản công rất nhanh, bóng được chuyền từ cánh trái vào trung lộ nhưng Mousa Tamari sút ở rìa vòng cấm đi quá cao.
48'
Lautaro thoát xuống vượt qua thủ môn rồi trả về để Lo Celso sút tung lưới Jordan. Tuy nhiên, đây là pha bóng việt vị.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Jordan 0-2 Argentina!
Một hiệp đấu nhàn. Nhà ĐKVĐ thi đấu như đi dạo và dẫn 2 bàn.
45'+4
Cơ hội! Argentina dàn xếp đá phạt, Otamendi băng xuống đánh đầu đi chệch cột dọc.
Tuy vậy, nếu bóng vào lưới, VAR có thể vào cuộc kiểm tra lỗi việt vị.
45'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
39'
Argentina chơi bóng rất đủng đỉnh với những pha xử lý kỹ thuật. Đội quân của Scaloni đang kiểm soát bóng 75%.
35'
Sau pha lỗi của Argentina, Jordan có tình huống phản công nhưng không tạo được khó khăn nào cho đối thủ.
31'
Bàn thắng! 2-0 cho Argentina (Lautaro Martinez)! Trên chấm phạt đền, Lautaro thực hiện cú sút chính xác nhân đôi cách biệt cho nhà ĐKVĐ.
30'
Phạt đền! Trọng tài Istvan Kovacs xác nhận có phạm lỗi và chỉ tay vào chấm 11 mét.
29'
VAR! Trọng tài quyết định xem màn hình VAR về tình huống hậu vệ Senesi phạm lỗi khi Senesi đánh đầu.
28'
Xà ngang! Sau quả tạt của Tagliafico, Lautaro Martinez băng vào đá cận thành chạm xà ngang. Senesi băng vào đánh đầu nối đi ra ngoài.
23'
Hiệp 1 bước vào thời gian cooling break.
19'
Bàn thắng! Jordan 0-1 Argentina (Giovani Lo Celso)! Chính Lo Celso bước lên điểm đá phạt, thực hiện cú cứa lòng chân trái hoàn hảo đưa bóng vào góc cao, Abulaila chỉ biết đứng nhìn.
17'
Abu Taha nhận thẻ vàng vì phạm lỗi rất nguy hiểm với Lo Celso trước vòng cấm.
13'
Cơ hội! Trong pha phạt góc, trung vệ Otamendi bật cao đánh đầu đi không chính xác.
12'
Simeone dâng lên rất nhanh bên cánh phải, mang về quả phạt góc cho Argentina.
7'
Lo Celso băng xuống thực hiện cú trivela ngẫu hứng tung lưới Jordan, nhưng cờ việt vị đã phất lên.
5'
Trận đấu bắt đầu với tốc độ chậm. Argentina không có gì phải vội vàng, trong khi Jordan bố trí đội hình rất thấp.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Argentina
Đội hình xuất phát của Jordan
Thông tin trận đấu
- Jordan đã thua 4 trong 5 trận gần nhất gặp các đại diện Nam Mỹ (CONMEBOL). Thất bại gần nhất là trận giao hữu với Bolivia vào tháng 10/2025 (0-1). Chiến thắng duy nhất của họ trước một đội tuyển Nam Mỹ diễn ra vào tháng 10/2004, khi đánh bại Ecuador 3-0 trong trận giao hữu được tổ chức tại Libya.
- Thất bại duy nhất của Argentina trước một đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại World Cup là trận ra quân World Cup 2022, khi họ thua Saudi Arabia 1-2.
- Argentina khởi đầu World Cup 2026 với hai chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới, lần lượt đánh bại Algeria 3-0 và Áo 2-0. Trong lịch sử, chỉ tại World Cup 1998, Albiceleste mới từng mở màn giải đấu bằng 3 chiến thắng liên tiếp và đều giữ sạch lưới.
- Jordan, đội đứng thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA khi World Cup 2026 khởi tranh, có thể trở thành đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất trong lịch sử đánh bại nhà ĐKVĐ tại một kỳ World Cup. Kỷ lục hiện nay thuộc về Hàn Quốc (hạng 57), đội đã thắng Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018.
- Dưới thời Lionel Scaloni, Argentina đang bất bại trong 8 trận liên tiếp tại World Cup (thắng 6, hòa 2). Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của Albiceleste tại World Cup dưới cùng một HLV, vượt qua kỷ lục 7 trận của Carlos Salvador Bilardo tại World Cup 1986 – kỳ World Cup gần nhất Argentina vô địch trước danh hiệu năm 2022.
- Sau 2 lượt trận tại World Cup 2026, Argentina chỉ đứng thứ 3 ở bảng J về tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (50%), xếp sau Algeria (61%) và Áo (54,4%), chỉ cao hơn Jordan (32,4%). Tuy nhiên, đoàn quân của Lionel Scaloni lại dẫn đầu bảng về số đường chuyền trung bình trong mỗi chuỗi kiểm soát bóng (5,2).
- Lionel Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 lần ra sân liên tiếp tại World Cup. Hiện anh đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp, thành tích đồng kỷ lục với Just Fontaine (Pháp, năm 1958) và Jairzinho (Brazil, năm 1970). Messi, người vừa bước sang tuổi 39 sau ngày 24/6, cũng có thể trở thành cầu thủ Argentina thứ hai thi đấu tại World Cup sau tuổi 39, sau Angel Labruna, người có 2 lần ra sân tại World Cup 1958.
- Tiền vệ Mohannad Abu Taha của Jordan thực hiện 12 pha thu hồi bóng trong trận gặp Algeria ở lượt đấu thứ hai. Đây là thành tích cao nhất của một cầu thủ thuộc bảng J trong một trận đấu tại World Cup 2026.
- Không chỉ ghi cả 5 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này, Lionel Messi còn dẫn đầu đội tuyển ở hàng loạt chỉ số: tạo ra cơ hội (4), chọc khe thành công (4), những đường chuyền xuyên tuyến vào 1/3 cuối sân (11), rê bóng thành công (3) và số lần dẫn bóng hướng lên phía trước (22).