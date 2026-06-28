Vòng 32 đội World Cup 2026 đã chính thức lộ diện với nhiều cặp đấu đáng chú ý, sau khi lượt trận cuối cùng bảng J khép lại. Đây là thời điểm giải đấu bước sang giai đoạn sinh tử, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé về nước.

Cặp đấu mở màn là Nam Phi gặp Canada. Cả hai đều không thuộc nhóm ứng viên vô địch, nhưng lại gây ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và rất khó bị khuất phục.

Cặp đấu Áo vs Algeria kịch tính bậc nhất World Cup 2026 - Ảnh: 433, ESPN

Brazil chạm trán Nhật Bản là màn so tài thú vị giữa kỹ thuật Nam Mỹ và tính tổ chức châu Á. Brazil vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Nhật Bản luôn là đối thủ nguy hiểm ở các trận knock-out.

Đức gặp Paraguay, Hà Lan đấu Maroc cũng là những cặp đáng xem. Đức có bản lĩnh và chiều sâu đội hình, trong khi Paraguay giàu thể lực. Hà Lan vượt trội về chất lượng, nhưng Ma-rốc đủ khả năng tạo bất ngờ nếu phòng ngự phản công hiệu quả.

Bờ Biển Ngà gặp Na Uy hứa hẹn bùng nổ khi hai đội đều sở hữu tốc độ và sức mạnh. Pháp gặp Thụy Điển là thử thách không dễ, dù đại diện châu Âu áo lam vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm.

Anh gặp CHDC Congo là cặp đấu tạo nhiều tò mò. Tam sư mạnh hơn rõ rệt, nhưng CHDC Congo vừa thắng ngược Uzbekistan 3-1, tinh thần đang lên cao và không thể xem thường.

Messi sút phạt thành bàn đẹp mắt, giúp Argentina toàn thắng vòng bảng - Ảnh: ESPN

Bỉ gặp Senegal, Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina, Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha gặp Croatia đều là những trận đấu cân bằng hoặc giàu tính chiến thuật. Trong đó, Bồ Đào Nha vs Croatia là cặp đấu rất đáng chờ đợi, khi hai trong số những cầu thủ lớn tuổi nhất tại World Cup 2026 - Ronaldo tái ngộ đồng đội cũ Luka Modric.

Các cặp còn lại gồm Thụy Sĩ gặp Algeria, Australia gặp Ai Cập, Argentina gặp Cape Verde và Colombia gặp Ghana. Đây đều là những trận có cửa trên rõ ràng, nhưng vòng knock-out luôn chứa đựng kịch bản khó lường.

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16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026

Video Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV)