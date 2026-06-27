Lionel Messi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, khi ghi cả 5 bàn thắng cho Argentina qua hai trận mở màn.

Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu Jordan, HLV Scaloni quyết định để đội trưởng nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho vòng knock-out, gặp Cape Verde.

Messi vừa bước sang tuổi 39 - Ảnh: AFA

Phát biểu trước truyền thông, Scaloni cho biết: "Leo sẽ bắt đầu trên băng ghế dự bị. Còn về đội hình ra sân, tôi sẽ không tiết lộ thêm. Leo có thể được tung vào sân sau đó."

Thông tin chắc chắn sẽ khiến không ít người hâm mộ thất vọng, bởi họ mua vé với mong muốn được chứng kiến Messi thi đấu từ đầu.

Argentina sớm giành ngôi đầu bảng J sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo. Bởi vậy, trận gặp Jordan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. HLV Scaloni sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị thể hiện mình.

Nico Paz nhiều khả năng đá cặp cùng Julian Alvarez trên hàng công. Trong khi Lautaro Martinez cũng được cho nghỉ dưỡng sức.

Giữa tuần qua (24/6), Messi chính thức bước sang tuổi 39. Toàn đội Argentina tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho đội trưởng. Mỗi cầu thủ mặc chiếc áo in hình mình đứng cạnh siêu sao số 10 trên sân.

Hậu vệ Nicolas Tagliafico tiết lộ: "Đó là ý tưởng của De Paul. Mọi thứ diễn ra rất đẹp và đầy ý nghĩa. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Leo từng trải qua nhiều buổi sinh nhật trong thời gian tham dự các giải đấu lớn. Chúng tôi xa phải gia đình, nhưng lần này cảm giác như đang ở bên chính những người thân của mình."