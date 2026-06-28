Lionel Messi tiếp tục viết thêm chương mới trong sự nghiệp vĩ đại khi phá thêm 2 kỷ lục World Cup ở trận Argentina thắng Jordan 3-1 tại lượt cuối bảng J. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, siêu sao 39 tuổi vẫn kịp tạo dấu ấn bằng cú sút phạt thành bàn ở phút 80.

Kỷ lục đầu tiên Messi thiết lập là trở thành cầu thủ ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại World Cup. Chuỗi lập công này kéo dài từ 4 trận cuối World Cup 2022 đến 3 trận đầu World Cup 2026, một thành tích cho thấy sự bền bỉ hiếm có của anh ở sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh.

Messi cứ ra sân là có kỷ lục - Ảnh: AFA

Trước đó, nhiều huyền thoại từng tỏa sáng rực rỡ tại World Cup, nhưng việc duy trì hiệu suất ghi bàn liên tục qua hai kỳ giải khác nhau là điều không dễ. Với Messi, đây không chỉ là thống kê cá nhân, mà còn là minh chứng cho vai trò không thể thay thế trong lối chơi của Argentina.

Kỷ lục thứ hai là việc El Pulga trở thành chân sút đầu tiên ghi 6 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại World Cup, vượt qua huyền thoại Brazil Rivellino có 5 bàn.

Với pha lập công vào lưới Jordan, Messi kéo dài kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên con số 19. Sau khi vượt Miroslav Klose để trở thành chân sút số một lịch sử giải đấu, Messi tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại. Con số 19 bàn càng đặc biệt hơn khi anh đã bước sang tuổi 39, độ tuổi mà phần lớn cầu thủ không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Messi trở thành chân sút đầu tiên ghi 6 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại World Cup - Ảnh: 433

Ở trận gặp Jordan, Argentina dẫn trước nhờ các bàn của Lo Celso phút 19 và Lautaro Martinez trên chấm phạt đền phút 31. Jordan rút ngắn tỷ số ở phút 55 nhờ Tamari, trước khi Messi ấn định chiến thắng 3-1.

Argentina toàn thắng vòng bảng, còn Messi tiếp tục biến World Cup thành sân khấu của riêng mình.

Video Messi sút phạt thành bàn vào lưới Jordan (nguồn: VTV)