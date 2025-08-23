Kết quả bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất
Vòng 1
23/08/2025 23:30:00 Genoa - Lecce
23/08/2025 23:30:00 Sassuolo - Napoli
24/08/2025 01:45:00 AC Milan - Cremonese
24/08/2025 01:45:00 AS Roma - Bologna
24/08/2025 23:30:00 Cagliari - Fiorentina
24/08/2025 23:30:00 como - Lazio
25/08/2025 01:45:00 Atalanta - Pisa
25/08/2025 01:45:00 Juventus - Parma
25/08/2025 23:30:00 Udinese - Verona
26/08/2025 01:45:00 Inter - Torino
Vòng 2
29/08/2025 23:30:00 Cremonese - Sassuolo
30/08/2025 01:45:00 Lecce - AC Milan
30/08/2025 23:30:00 Bologna - como
30/08/2025 23:30:00 Parma - Atalanta
31/08/2025 01:45:00 Pisa - AS Roma
31/08/2025 01:45:00 Napoli - Cagliari
31/08/2025 23:30:00 Genoa - Juventus
31/08/2025 23:30:00 Torino - Fiorentina
01/09/2025 01:45:00 Inter - Udinese
01/09/2025 01:45:00 Lazio - Verona
Vòng 3
13/09/2025 20:00:00 Cagliari - Parma
13/09/2025 23:00:00 Juventus - Inter
14/09/2025 01:45:00 Fiorentina - Napoli
14/09/2025 17:30:00 AS Roma - Torino
14/09/2025 20:00:00 Pisa - Udinese
14/09/2025 20:00:00 Atalanta - Lecce
14/09/2025 23:00:00 Sassuolo - Lazio
15/09/2025 01:45:00 AC Milan - Bologna
15/09/2025 23:30:00 Verona - Cremonese
16/09/2025 01:45:00 como - Genoa
Vòng 4
21/09/2025 22:00:00 Bologna - Genoa
21/09/2025 22:00:00 Cremonese - Parma
21/09/2025 22:00:00 Fiorentina - como
21/09/2025 22:00:00 Inter - Sassuolo
21/09/2025 22:00:00 Lazio - AS Roma
21/09/2025 22:00:00 Lecce - Cagliari
21/09/2025 22:00:00 Napoli - Pisa
21/09/2025 22:00:00 Torino - Atalanta
21/09/2025 22:00:00 Udinese - AC Milan
21/09/2025 22:00:00 Verona - Juventus
Vòng 5
28/09/2025 22:00:00 Cagliari - Inter
28/09/2025 22:00:00 como - Cremonese
28/09/2025 22:00:00 Genoa - Lazio
28/09/2025 22:00:00 Juventus - Atalanta
28/09/2025 22:00:00 Lecce - Bologna
28/09/2025 22:00:00 AC Milan - Napoli
28/09/2025 22:00:00 Parma - Torino
28/09/2025 22:00:00 Pisa - Fiorentina
28/09/2025 22:00:00 AS Roma - Verona
28/09/2025 22:00:00 Sassuolo - Udinese
Vòng 6
05/10/2025 22:00:00 Atalanta - como
05/10/2025 22:00:00 Bologna - Pisa
05/10/2025 22:00:00 Fiorentina - AS Roma
05/10/2025 22:00:00 Inter - Cremonese
05/10/2025 22:00:00 Juventus - AC Milan
05/10/2025 22:00:00 Lazio - Torino
05/10/2025 22:00:00 Napoli - Genoa
05/10/2025 22:00:00 Parma - Lecce
05/10/2025 22:00:00 Udinese - Cagliari
05/10/2025 22:00:00 Verona - Sassuolo
Vòng 7
19/10/2025 22:00:00 Atalanta - Lazio
19/10/2025 22:00:00 Cagliari - Bologna
19/10/2025 22:00:00 como - Juventus
19/10/2025 22:00:00 Cremonese - Udinese
19/10/2025 22:00:00 Genoa - Parma
19/10/2025 22:00:00 Lecce - Sassuolo
19/10/2025 22:00:00 AC Milan - Fiorentina
19/10/2025 22:00:00 Pisa - Verona
19/10/2025 22:00:00 AS Roma - Inter
19/10/2025 22:00:00 Torino - Napoli
Vòng 8
26/10/2025 22:00:00 Cremonese - Atalanta
26/10/2025 22:00:00 Fiorentina - Bologna
26/10/2025 22:00:00 Lazio - Juventus
26/10/2025 22:00:00 AC Milan - Pisa
26/10/2025 22:00:00 Napoli - Inter
26/10/2025 22:00:00 Parma - como
26/10/2025 22:00:00 Sassuolo - AS Roma
26/10/2025 22:00:00 Torino - Genoa
26/10/2025 22:00:00 Udinese - Lecce
26/10/2025 22:00:00 Verona - Cagliari
Vòng 9
29/10/2025 22:00:00 Atalanta - AC Milan
29/10/2025 22:00:00 Bologna - Torino
29/10/2025 22:00:00 Cagliari - Sassuolo
29/10/2025 22:00:00 como - Verona
29/10/2025 22:00:00 Genoa - Cremonese
29/10/2025 22:00:00 Inter - Fiorentina
29/10/2025 22:00:00 Juventus - Udinese
29/10/2025 22:00:00 Lecce - Napoli
29/10/2025 22:00:00 Pisa - Lazio
29/10/2025 22:00:00 AS Roma - Parma
Vòng 10
02/11/2025 22:00:00 Cremonese - Juventus
02/11/2025 22:00:00 Fiorentina - Lecce
02/11/2025 22:00:00 Lazio - Cagliari
02/11/2025 22:00:00 AC Milan - AS Roma
02/11/2025 22:00:00 Napoli - como
02/11/2025 22:00:00 Parma - Bologna
02/11/2025 22:00:00 Sassuolo - Genoa
02/11/2025 22:00:00 Torino - Pisa
02/11/2025 22:00:00 Udinese - Atalanta
02/11/2025 22:00:00 Verona - Inter
Vòng 11
09/11/2025 22:00:00 Atalanta - Sassuolo
09/11/2025 22:00:00 Bologna - Napoli
09/11/2025 22:00:00 como - Cagliari
09/11/2025 22:00:00 Genoa - Fiorentina
09/11/2025 22:00:00 Inter - Lazio
09/11/2025 22:00:00 Juventus - Torino
09/11/2025 22:00:00 Lecce - Verona
09/11/2025 22:00:00 Parma - AC Milan
09/11/2025 22:00:00 Pisa - Cremonese
09/11/2025 22:00:00 AS Roma - Udinese
Vòng 12
23/11/2025 22:00:00 Cagliari - Genoa
23/11/2025 22:00:00 Cremonese - AS Roma
23/11/2025 22:00:00 Fiorentina - Juventus
23/11/2025 22:00:00 Inter - AC Milan
23/11/2025 22:00:00 Lazio - Lecce
23/11/2025 22:00:00 Napoli - Atalanta
23/11/2025 22:00:00 Sassuolo - Pisa
23/11/2025 22:00:00 Torino - como
23/11/2025 22:00:00 Udinese - Bologna
23/11/2025 22:00:00 Verona - Parma
Vòng 13
30/11/2025 22:00:00 Atalanta - Fiorentina
30/11/2025 22:00:00 Bologna - Cremonese
30/11/2025 22:00:00 como - Sassuolo
30/11/2025 22:00:00 Genoa - Verona
30/11/2025 22:00:00 Juventus - Cagliari
30/11/2025 22:00:00 Lecce - Torino
30/11/2025 22:00:00 AC Milan - Lazio
30/11/2025 22:00:00 Parma - Udinese
30/11/2025 22:00:00 Pisa - Inter
30/11/2025 22:00:00 AS Roma - Napoli
Vòng 14
07/12/2025 22:00:00 Cagliari - AS Roma
07/12/2025 22:00:00 Cremonese - Lecce
07/12/2025 22:00:00 Inter - como
07/12/2025 22:00:00 Lazio - Bologna
07/12/2025 22:00:00 Napoli - Juventus
07/12/2025 22:00:00 Pisa - Parma
07/12/2025 22:00:00 Sassuolo - Fiorentina
07/12/2025 22:00:00 Torino - AC Milan
07/12/2025 22:00:00 Udinese - Genoa
07/12/2025 22:00:00 Verona - Atalanta
Vòng 15
14/12/2025 22:00:00 Atalanta - Cagliari
14/12/2025 22:00:00 Bologna - Juventus
14/12/2025 22:00:00 Fiorentina - Verona
14/12/2025 22:00:00 Genoa - Inter
14/12/2025 22:00:00 Lecce - Pisa
14/12/2025 22:00:00 AC Milan - Sassuolo
14/12/2025 22:00:00 Parma - Lazio
14/12/2025 22:00:00 AS Roma - como
14/12/2025 22:00:00 Torino - Cremonese
14/12/2025 22:00:00 Udinese - Napoli
Vòng 16
21/12/2025 22:00:00 Cagliari - Pisa
21/12/2025 22:00:00 como - AC Milan
21/12/2025 22:00:00 Fiorentina - Udinese
21/12/2025 22:00:00 Genoa - Atalanta
21/12/2025 22:00:00 Inter - Lecce
21/12/2025 22:00:00 Juventus - AS Roma
21/12/2025 22:00:00 Lazio - Cremonese
21/12/2025 22:00:00 Napoli - Parma
21/12/2025 22:00:00 Sassuolo - Torino
21/12/2025 22:00:00 Verona - Bologna
Vòng 17
28/12/2025 22:00:00 Atalanta - Inter
28/12/2025 22:00:00 Bologna - Sassuolo
28/12/2025 22:00:00 Cremonese - Napoli
28/12/2025 22:00:00 Lecce - como
28/12/2025 22:00:00 AC Milan - Verona
28/12/2025 22:00:00 Parma - Fiorentina
28/12/2025 22:00:00 Pisa - Juventus
28/12/2025 22:00:00 AS Roma - Genoa
28/12/2025 22:00:00 Torino - Cagliari
28/12/2025 22:00:00 Udinese - Lazio
Vòng 18
03/01/2026 22:00:00 Atalanta - AS Roma
03/01/2026 22:00:00 Cagliari - AC Milan
03/01/2026 22:00:00 como - Udinese
03/01/2026 22:00:00 Fiorentina - Cremonese
03/01/2026 22:00:00 Genoa - Pisa
03/01/2026 22:00:00 Inter - Bologna
03/01/2026 22:00:00 Juventus - Lecce
03/01/2026 22:00:00 Lazio - Napoli
03/01/2026 22:00:00 Sassuolo - Parma
03/01/2026 22:00:00 Verona - Torino
Vòng 19
06/01/2026 22:00:00 Bologna - Atalanta
06/01/2026 22:00:00 Cremonese - Cagliari
06/01/2026 22:00:00 Lazio - Fiorentina
06/01/2026 22:00:00 Lecce - AS Roma
06/01/2026 22:00:00 AC Milan - Genoa
06/01/2026 22:00:00 Napoli - Verona
06/01/2026 22:00:00 Parma - Inter
06/01/2026 22:00:00 Pisa - como
06/01/2026 22:00:00 Sassuolo - Juventus
06/01/2026 22:00:00 Torino - Udinese
Vòng 20
11/01/2026 22:00:00 Atalanta - Torino
11/01/2026 22:00:00 como - Bologna
11/01/2026 22:00:00 Fiorentina - AC Milan
11/01/2026 22:00:00 Genoa - Cagliari
11/01/2026 22:00:00 Inter - Napoli
11/01/2026 22:00:00 Juventus - Cremonese
11/01/2026 22:00:00 Lecce - Parma
11/01/2026 22:00:00 AS Roma - Sassuolo
11/01/2026 22:00:00 Udinese - Pisa
11/01/2026 22:00:00 Verona - Lazio
Vòng 21
18/01/2026 22:00:00 Bologna - Fiorentina
18/01/2026 22:00:00 Cagliari - Juventus
18/01/2026 22:00:00 Cremonese - Verona
18/01/2026 22:00:00 Lazio - como
18/01/2026 22:00:00 AC Milan - Lecce
18/01/2026 22:00:00 Napoli - Sassuolo
18/01/2026 22:00:00 Parma - Genoa
18/01/2026 22:00:00 Pisa - Atalanta
18/01/2026 22:00:00 Torino - AS Roma
18/01/2026 22:00:00 Udinese - Inter
Vòng 22
25/01/2026 22:00:00 Atalanta - Parma
25/01/2026 22:00:00 como - Torino
25/01/2026 22:00:00 Fiorentina - Cagliari
25/01/2026 22:00:00 Genoa - Bologna
25/01/2026 22:00:00 Inter - Pisa
25/01/2026 22:00:00 Juventus - Napoli
25/01/2026 22:00:00 Lecce - Lazio
25/01/2026 22:00:00 AS Roma - AC Milan
25/01/2026 22:00:00 Sassuolo - Cremonese
25/01/2026 22:00:00 Verona - Udinese
Vòng 23
01/02/2026 22:00:00 Bologna - AC Milan
01/02/2026 22:00:00 Cagliari - Verona
01/02/2026 22:00:00 como - Atalanta
01/02/2026 22:00:00 Cremonese - Inter
01/02/2026 22:00:00 Lazio - Genoa
01/02/2026 22:00:00 Napoli - Fiorentina
01/02/2026 22:00:00 Parma - Juventus
01/02/2026 22:00:00 Pisa - Sassuolo
01/02/2026 22:00:00 Torino - Lecce
01/02/2026 22:00:00 Udinese - AS Roma
Vòng 24
08/02/2026 22:00:00 Atalanta - Cremonese
08/02/2026 22:00:00 Bologna - Parma
08/02/2026 22:00:00 Fiorentina - Torino
08/02/2026 22:00:00 Genoa - Napoli
08/02/2026 22:00:00 Juventus - Lazio
08/02/2026 22:00:00 Lecce - Udinese
08/02/2026 22:00:00 AC Milan - como
08/02/2026 22:00:00 AS Roma - Cagliari
08/02/2026 22:00:00 Sassuolo - Inter
08/02/2026 22:00:00 Verona - Pisa
Vòng 25
15/02/2026 22:00:00 Cagliari - Lecce
15/02/2026 22:00:00 como - Fiorentina
15/02/2026 22:00:00 Cremonese - Genoa
15/02/2026 22:00:00 Inter - Juventus
15/02/2026 22:00:00 Lazio - Atalanta
15/02/2026 22:00:00 Napoli - AS Roma
15/02/2026 22:00:00 Parma - Verona
15/02/2026 22:00:00 Pisa - AC Milan
15/02/2026 22:00:00 Torino - Bologna
15/02/2026 22:00:00 Udinese - Sassuolo
Vòng 26
22/02/2026 22:00:00 Atalanta - Napoli
22/02/2026 22:00:00 Bologna - Udinese
22/02/2026 22:00:00 Cagliari - Lazio
22/02/2026 22:00:00 Fiorentina - Pisa
22/02/2026 22:00:00 Genoa - Torino
22/02/2026 22:00:00 Juventus - como
22/02/2026 22:00:00 Lecce - Inter
22/02/2026 22:00:00 AC Milan - Parma
22/02/2026 22:00:00 AS Roma - Cremonese
22/02/2026 22:00:00 Sassuolo - Verona
Vòng 27
01/03/2026 22:00:00 como - Lecce
01/03/2026 22:00:00 Cremonese - AC Milan
01/03/2026 22:00:00 Inter - Genoa
01/03/2026 22:00:00 Parma - Cagliari
01/03/2026 22:00:00 Pisa - Bologna
01/03/2026 22:00:00 AS Roma - Juventus
01/03/2026 22:00:00 Sassuolo - Atalanta
01/03/2026 22:00:00 Torino - Lazio
01/03/2026 22:00:00 Udinese - Fiorentina
01/03/2026 22:00:00 Verona - Napoli
Vòng 28
08/03/2026 22:00:00 Atalanta - Udinese
08/03/2026 22:00:00 Bologna - Verona
08/03/2026 22:00:00 Cagliari - como
08/03/2026 22:00:00 Fiorentina - Parma
08/03/2026 22:00:00 Genoa - AS Roma
08/03/2026 22:00:00 Juventus - Pisa
08/03/2026 22:00:00 Lazio - Sassuolo
08/03/2026 22:00:00 Lecce - Cremonese
08/03/2026 22:00:00 AC Milan - Inter
08/03/2026 22:00:00 Napoli - Torino
Vòng 29
15/03/2026 22:00:00 como - AS Roma
15/03/2026 22:00:00 Cremonese - Fiorentina
15/03/2026 22:00:00 Inter - Atalanta
15/03/2026 22:00:00 Lazio - AC Milan
15/03/2026 22:00:00 Napoli - Lecce
15/03/2026 22:00:00 Pisa - Cagliari
15/03/2026 22:00:00 Sassuolo - Bologna
15/03/2026 22:00:00 Torino - Parma
15/03/2026 22:00:00 Udinese - Juventus
15/03/2026 22:00:00 Verona - Genoa
Vòng 30
22/03/2026 22:00:00 Atalanta - Verona
22/03/2026 22:00:00 Bologna - Lazio
22/03/2026 22:00:00 Cagliari - Napoli
22/03/2026 22:00:00 como - Pisa
22/03/2026 22:00:00 Fiorentina - Inter
22/03/2026 22:00:00 Genoa - Udinese
22/03/2026 22:00:00 Juventus - Sassuolo
22/03/2026 22:00:00 AC Milan - Torino
22/03/2026 22:00:00 Parma - Cremonese
22/03/2026 22:00:00 AS Roma - Lecce
Vòng 31
04/04/2026 22:00:00 Cremonese - Bologna
04/04/2026 22:00:00 Inter - AS Roma
04/04/2026 22:00:00 Juventus - Genoa
04/04/2026 22:00:00 Lazio - Parma
04/04/2026 22:00:00 Lecce - Atalanta
04/04/2026 22:00:00 Napoli - AC Milan
04/04/2026 22:00:00 Pisa - Torino
04/04/2026 22:00:00 Sassuolo - Cagliari
04/04/2026 22:00:00 Udinese - como
04/04/2026 22:00:00 Verona - Fiorentina
Vòng 32
12/04/2026 22:00:00 Atalanta - Juventus
12/04/2026 22:00:00 Bologna - Lecce
12/04/2026 22:00:00 Cagliari - Cremonese
12/04/2026 22:00:00 como - Inter
12/04/2026 22:00:00 Fiorentina - Lazio
12/04/2026 22:00:00 Genoa - Sassuolo
12/04/2026 22:00:00 AC Milan - Udinese
12/04/2026 22:00:00 Parma - Napoli
12/04/2026 22:00:00 AS Roma - Pisa
12/04/2026 22:00:00 Torino - Verona
Vòng 33
19/04/2026 22:00:00 Cremonese - Torino
19/04/2026 22:00:00 Inter - Cagliari
19/04/2026 22:00:00 Juventus - Bologna
19/04/2026 22:00:00 Lecce - Fiorentina
19/04/2026 22:00:00 Napoli - Lazio
19/04/2026 22:00:00 Pisa - Genoa
19/04/2026 22:00:00 AS Roma - Atalanta
19/04/2026 22:00:00 Sassuolo - como
19/04/2026 22:00:00 Udinese - Parma
19/04/2026 22:00:00 Verona - AC Milan
Vòng 34
26/04/2026 22:00:00 Bologna - AS Roma
26/04/2026 22:00:00 Cagliari - Atalanta
26/04/2026 22:00:00 Fiorentina - Sassuolo
26/04/2026 22:00:00 Genoa - como
26/04/2026 22:00:00 Lazio - Udinese
26/04/2026 22:00:00 AC Milan - Juventus
26/04/2026 22:00:00 Napoli - Cremonese
26/04/2026 22:00:00 Parma - Pisa
26/04/2026 22:00:00 Torino - Inter
26/04/2026 22:00:00 Verona - Lecce
Vòng 35
03/05/2026 22:00:00 Atalanta - Genoa
03/05/2026 22:00:00 Bologna - Cagliari
03/05/2026 22:00:00 como - Napoli
03/05/2026 22:00:00 Cremonese - Lazio
03/05/2026 22:00:00 Inter - Parma
03/05/2026 22:00:00 Juventus - Verona
03/05/2026 22:00:00 Pisa - Lecce
03/05/2026 22:00:00 AS Roma - Fiorentina
03/05/2026 22:00:00 Sassuolo - AC Milan
03/05/2026 22:00:00 Udinese - Torino
Vòng 36
10/05/2026 22:00:00 Cagliari - Udinese
10/05/2026 22:00:00 Cremonese - Pisa
10/05/2026 22:00:00 Fiorentina - Genoa
10/05/2026 22:00:00 Lazio - Inter
10/05/2026 22:00:00 Lecce - Juventus
10/05/2026 22:00:00 AC Milan - Atalanta
10/05/2026 22:00:00 Napoli - Bologna
10/05/2026 22:00:00 Parma - AS Roma
10/05/2026 22:00:00 Torino - Sassuolo
10/05/2026 22:00:00 Verona - como
Vòng 37
17/05/2026 22:00:00 Atalanta - Bologna
17/05/2026 22:00:00 Cagliari - Torino
17/05/2026 22:00:00 como - Parma
17/05/2026 22:00:00 Genoa - AC Milan
17/05/2026 22:00:00 Inter - Verona
17/05/2026 22:00:00 Juventus - Fiorentina
17/05/2026 22:00:00 Pisa - Napoli
17/05/2026 22:00:00 AS Roma - Lazio
17/05/2026 22:00:00 Sassuolo - Lecce
17/05/2026 22:00:00 Udinese - Cremonese
Vòng 38
24/05/2026 22:00:00 Bologna - Inter
24/05/2026 22:00:00 Cremonese - como
24/05/2026 22:00:00 Fiorentina - Atalanta
24/05/2026 22:00:00 Lazio - Pisa
24/05/2026 22:00:00 Lecce - Genoa
24/05/2026 22:00:00 AC Milan - Cagliari
24/05/2026 22:00:00 Napoli - Udinese
24/05/2026 22:00:00 Parma - Sassuolo
24/05/2026 22:00:00 Torino - Juventus
24/05/2026 22:00:00 Verona - AS Roma