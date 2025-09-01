Inter Milan khởi đầu thuận lợi trong cuộc chạm trán Udinese khi chỉ mất 17 phút để có bàn mở tỷ số. Dumfries là người ghi dấu ấn với pha lập công giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza vượt lên dẫn trước. Nhiều khán giả khi đó tin rằng một chiến thắng dễ dàng đang chờ “Nerazzurri” phía trước.

Thế nhưng, Udinese đã chứng minh họ không hề dễ khuất phục. Đội khách giữ vững tinh thần thi đấu và chỉ 12 phút sau đã gỡ hòa. Keinan Davis lạnh lùng đánh bại thủ môn Sommer trên chấm phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Dumfries ghi bàn nhưng Inter vẫn trắng tay ngay trên sân nhà - Ảnh: CLB

Chưa dừng lại ở đó, những phút cuối hiệp một tiếp tục mang đến bất ngờ. Davis lần này trở thành người kiến tạo, chuyền bóng thuận lợi để Atta sút tung lưới Inter, giúp Udinese vươn lên dẫn 2-1 ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Inter Milan dồn toàn lực để tìm bàn gỡ. Dimarco từng làm tung lưới đối thủ ở phút 56 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Các cơ hội tiếp theo của Inter đều bị hàng thủ Udinese hóa giải đầy quả cảm.

Chung cuộc, Udinese giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách. Kết quả này giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A, vượt qua chính Inter Milan với khoảng cách 1 điểm đầy kịch tính.

Ghi bàn:

Inter Milan: Dumfries 17'

Udinese: Keinan Davis 29', Atta 40'

Đội hình xuất phát:

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez

Udinese: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Bayo, Keinan Davis