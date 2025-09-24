Sau khởi đầu có phần chệch choạc, đội bóng Hoàng gia sớm lấy lại nhịp trận và mở tỷ số ở phút 28. Vinicius tỏa sáng với pha trivela đẹp mắt trong vòng vây hàng thủ Levante, khiến thủ môn Ryan bất lực.

Ngôi sao Brazil tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 38, khi anh kiến tạo tinh tế cho Mastantuono thoát xuống dứt điểm dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.

Đội hình xuất phát của Real Madrid - Ảnh: RMCF

Sang hiệp hai, Levante bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 54 sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, khi Eyong kịp thời đánh đầu bồi tung lưới Courtois.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt. Phút 64, Mbappe kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, tái lập khoảng cách an toàn.

Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Pháp tiếp tục bùng nổ, nhận đường chuyền của Guler rồi vượt qua thủ môn Levante để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.

Mbappe lập cú đúp, trong khi Vinicius là người mở tỷ số rồi sắm vai kiến tạo - Ảnh: RMCF

Những phút còn lại, Real Madrid vẫn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi thêm bàn. Dù vậy, chiến thắng thuyết phục này giúp “Los Blancos” duy trì ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 6 vòng, sở hữu 18 điểm tuyệt đối và phong độ cực kỳ ấn tượng.

Ghi bàn:

Levante: Vinicius (28'), Mastantuono (38'), Mbappe (64' pen, 66')

Real Madrid: Etta Eyong (54')

Đội hình xuất phát:

Levante: Ryan, Pampin, De La Fuente, Elgezabal, Toljan, Olasagasti, Oriol Rey, Vencedor, Carlos Alvarez, Eyong, Ivan Romero

Real Madrid: Courtois, Asensio, Carreras, Huijsen, Ceballos, Valverde, Tchouameni, Fran Garcia, Mastantuono, Vinicius, Mbappe