Cuộc rạn nứt vốn âm ỉ giữa Vinicius Junior và Xabi Alonso nay đã bùng lên công khai trong trận Real Madrid thắng Espanyol trên sân Bernabeu (Eder Militao 22’, Kylian Mbappe 47’).

Dù Vinicius được trở lại đội hình xuất phát của Real Madrid sau khi phải ngồi dự bị ở Champions League hồi giữa tuần, nhưng đến phút 77, khi anh bị thay bằng Rodrygo… thì rắc rối xảy ra. Ít nhất là về mặt hình ảnh.

Vinicius bày tỏ sự bất mãn với Alonso. Ảnh: Diario AS

Vinicius, khi thấy số áo mình hiện lên trên bảng thay người, đã ném chai nước đang uống xuống đất và giơ tay tỏ rõ sự phản đối.

Trong đoạn ghi hình của đài DAZN, Xabi Alonso vẫn để ý tới cậu học trò trong lúc nghỉ uống nước, nhưng cầu thủ người Brazil không chấp nhận quyết định của HLV.

Sự ám chỉ của Xabi Alonso trong buổi họp báo trước trận, rằng “có vấn đề với Vinicius”, đã lộ rõ trước mắt 73.000 khán giả ở Bernabeu cùng hàng triệu người theo dõi trực tiếp qua truyền hình.

Quả bóng bạc 2024 rời sân với gương mặt u ám, sự khó chịu hiện rõ – vốn là cảm xúc đã theo anh suốt cả trận đấu.

Hình ảnh Vinicius vui tươi, thường trực nụ cười, luôn hướng về khán đài khuấy động không khí, đã không còn xuất hiện trong 90 phút này.

Vấn đề càng trở nên nhạy cảm khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh và Real Madrid đã rơi vào bế tắc.

Xabi Alonso trước trận cũng nói thẳng rằng “không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện với Vinicius”.

Trận gặp Espanyol rõ ràng không giúp xoa dịu tình hình cho ngôi sao 25 tuổi này, khi anh không ghi bàn, còn có pha dứt điểm dội cột dọc. Từng trận trôi qua, tình cảnh của Vinicius ở Madrid lại thêm phần phức tạp.

Vinicius trải qua khoảng thời gian khó khăn. Ảnh: EEF

“Trận này cậu ấy thiếu bàn thắng. Tôi nghĩ việc đưa những cầu thủ tươi mới vào hai cánh sẽ có ích”, Alonso trả lời khi được hỏi về phong độ của Vinicius.

Nhà cầm quân người xứ Basque giải thích: “Cả Vinicius lẫn Franco (Mastantuono) đều chơi tốt, nhưng trận đấu lúc đó cần nhiều sự kiểm soát hơn. Có thể tôi đã thay cậu ấy khi đang chơi hay, có lẽ hơi sớm một chút…”.

Khi được hỏi về phản ứng của Vinicius, Alonso bình thản: “Franco cũng rời sân trong tâm trạng không vui. Điều đó xảy ra với tất cả cầu thủ.

Tôi hài lòng với màn trình diễn của cả Vini và Franco. Chúng tôi cần sự tươi mới vì mùa giải còn rất dài”.

Giữa tuần sau, Real Madrid có chuyến làm khách của Levante. Ngay sau đó là trận derby thủ đô trên sân Metropolitano với Atletico.