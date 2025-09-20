Đoàn quân của HLV Xabi Alonso sớm áp đảo nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 22, Eder Militao bất ngờ tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Bàn thắng này giúp Los Blancos càng chơi hứng khởi hơn, tạo ra áp lực liên tục khiến Espanyol phải căng mình phòng ngự.

Mbappe không ngừng ghi bàn cho Real Madrid - Ảnh: La Liga

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Real Madrid tiếp tục dồn ép. Phút 47, Kylian Mbappe ghi dấu ấn với pha sút xa quyết đoán, nhân đôi cách biệt 2-0.

Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu, bởi dù nỗ lực vùng lên, Espanyol vẫn bất lực trước hàng thủ chắc chắn và sự xuất sắc của thủ thành Courtois.

Thống kê cho thấy Real Madrid tung ra tới 14 cú dứt điểm, kiểm soát bóng trên 70%, trong khi đối thủ chỉ có 4 pha dứt điểm cả trận.

Kết quả này không chỉ giúp Real Madrid giữ vững ngôi đầu mà còn khẳng định họ đang là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Ghi bàn: Militao 22', Mbappe 47'

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Gonzalo, Vinicius, Mbappe

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Lozano, Puado, Exposito, Dolan, Fernandez