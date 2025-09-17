Vấn đề Vinicius

Không có Cúp châu Âu nào ở Bernabeu thiếu kịch tính và nỗi lo âu. Real Madrid đã bắt đầu hành trình mới ở Champions League như thế: chịu cú sốc từ bàn mở tỷ số của Marseille, vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa, rồi hụt hơi.

Đúng lúc đó, đội trưởng Dani Carvajal nhận một thẻ đỏ không đáng có, và khán giả Madrid chỉ thở phào nhờ quả phạt đền thứ hai thành công của Kylian Mbappe. Ba điểm toát mồ hôi. Một trận ngộp thở.

Real Madrid nhảy rock & roll, nhưng Marseille mở tỷ số. Ảnh: Diario AS

Trước trận, bên cạnh những vụ đụng độ giữa cảnh sát và nhóm quá khích Marseille quanh sân Bernabeu, câu chuyện lớn là Vinicius Junior.

Xabi Alonso, người từng để anh ngồi dự bị trong trận gặp Oviedo tại vòng 2 La Liga, tiếp tục lặp lại quyết định ở trận mở màn Champions League 2025/26.

Một sân khấu lớn, trọng yếu nhất với Real Madrid, nhưng tiền đạo cánh trái lại khởi đầu trên ghế dự bị.

Đó là thông điệp ngầm về sự xoay tua mạnh mẽ của HLV người xứ Basque, và cũng là dấu hiệu rằng vị trí của Vinicius không còn bất khả xâm phạm, khi Alonso đã công khai Mbappe gia nhập nhóm thủ lĩnh trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Thay thế Vinicius, như ở Oviedo, là Rodrygo. Thanh thoát, ăn ý trong phối hợp và sắc bén. Một phong cách khác với Vinicius – người đang chơi có phần nặng nề, thiếu đột biến trong những tuần gần đây.

Rodrygo nổi bật dù không ghi bàn, giúp Real Madrid liên tục uy hiếp khung thành Marseille. Ảnh: EFE

11 cú sút trong 45 phút

Ở cấp độ tập thể, Madrid thể hiện thứ “rock & roll” mà Alonso từng hứa hẹn ở Miami, nơi đội vào bán kết FIFA Club World Cup 2025.

Đẩy cao nhịp độ so với La Liga, ra mắt châu Âu bằng áp lực tầm cao, tranh chấp quyết liệt và không ngừng hướng tới khung thành thủ môn Rulli.

Trong 45 phút đầu, các cầu thủ áo trắng tung ra tới 11 cú sút – con số cao nhất của Real Madrid trong một hiệp 1 ở Champions League kể từ mùa 2003/04, thời “Galacticos” phiên bản đầu tiên với Florentino Perez.

Tốc độ cao ấy đi kèm với những biến cố: Trent Alexander-Arnold chấn thương phút thứ 3, Mastantuono dứt điểm dội cột phút thứ 5, và Rulli liên tục hóa giải các pha dứt điểm của Mbappe.

Marseille của Roberto De Zerbi, với tốc độ từ Greenwood, Weah và Aubameyang (người từng ghi bàn tại Bernabeu trong màu áo Barca), không hề e sợ sai lầm.

Rodrygo kiếm phạt đền, Mbappe gỡ hòa. Ảnh: Diario AS

Đại diện nước Pháp chấp nhận mắc lỗi, bởi triết lý chơi bóng chuyền từ sân nhà của De Zerbi, nhưng cũng thành công trong việc pressing.

Từ đó đến bàn mở tỷ số: Arda Guler, người mà Alonso mô tả là thương vụ “đầu tư”, xử lý chậm trong khâu triển khai. Greenwood cướp bóng, bứt tốc, chuyền cho Weah và cựu tiền đạo Juventus sút tung lưới Courtois.

Bernabeu phản ứng

Bàn thua không làm Bernabeu lặng đi. Trái lại, được tiếp sức bởi nhịp độ cao, đội bóng chủ nhà đáp trả mạnh mẽ.

Rodrygo là tác nhân chính: nhận bóng ở cánh trái, ngoặt vào trong, loại bỏ hậu vệ đối phương và bị Kondogbia phạm lỗi ngay trước mắt trọng tài.

Carvajal “âu yếm” Rulli quá mức. Ảnh: Diario AS

Mbappe bước lên, lạnh lùng san bằng tỷ số – bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid ở Cúp C1 mùa này.

Sự hưng phấn giúp Real Madrid liên tục áp đảo khung thành CLB thành phố cảng nước Pháp, mang cảm giác rằng họ rất gần với bàn thứ 2.

Mastantuono tỏa sáng bằng những pha đi bóng kỹ thuật, Rulli cản phá cú sút xa sấm sét của Tchouameni.

Sau đó, Rulli lại chặn được cú dứt điểm trong thế thuận lợi của Mastantuono – tài năng 18 tuổi đồng hương Argentina với anh – từ đường kiến tạo của Mbappe.

Thẻ đỏ và bước ngoặt

Sau giờ nghỉ, trận đấu chùng xuống. Real Madrid không thể giữ cường độ pressing, còn Marseille dần kiểm soát bóng và tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm. Courtois phải cứu thua trước cú sút của Aubameyang.

Xabi Alonso phải điều chỉnh, đưa Brahim Diaz và Vinicius vào thay Rodrygo và Mastantuono, với ý đồ tăng tốc trở lại.

Real Madrid thắng nghẹt thở trong thế thiếu người. Ảnh: Diario AS

Nhưng chỉ vài phút sau, VAR phát hiện Carvajal húc đầu vào mặt Rulli. Hậu vệ đeo băng đội trưởng này nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bernabeu lại rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trong những phút cuối căng thẳng, bước ngoặt đến từ một pha bóng tưởng chừng vô hại: đường chuyền của Vinicius bị chặn, bóng bật vào tay Medina đang ngã xuống sân.

Trọng tài Irfan Peljto chỉ tay vào chấm phạt đền. Mbappe không bỏ lỡ, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 2-1 đầy nhọc nhằn cho Real Madrid – ghi bàn thứ 50 của anh sau 64 trận với “Los Blancos” (Cristiano Ronaldo đạt mốc này sau 54 trận).

Một khởi đầu đầy gian nan nhưng cũng rất “đúng chất” Champions League của Real Madrid.