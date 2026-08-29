PSG đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trên sân Lille khi tiếp tục có màn ngược dòng ấn tượng để giành lại 1 điểm. Bị dẫn trước 0-2, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn kiên cường chiến đấu và hoàn tất màn gỡ hòa trong những phút cuối.

Ngay từ đầu trận, PSG có cơ hội mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Berke Özer, tạo điều kiện để Achraf Hakimi thoát xuống. Tuy nhiên, cú cứa lòng của hậu vệ người Morocco lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Vitinha và Marquinhos giúp PSG thoát thua ngoạn mục - Ảnh: PSG

Bên kia chiến tuyến, Lille cũng nhanh chóng đáp trả. Thủ môn Matvey Safonov phải trổ tài cứu thua trước cú dứt điểm cận thành của Olivier Giroud. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo kỳ cựu vẫn để lại dấu ấn khi kiến tạo giúp Hákon Haraldsson mở tỷ số ở giữa hiệp một.

Sau giờ nghỉ, HLV Luis Enrique tung Khvicha Kvaratskhelia vào sân nhằm tăng sức sáng tạo cho hàng công PSG. Tuy nhiên, Lille mới là đội tận dụng tốt hơn cơ hội khi Dilane Bakwa tung cú sút chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt ở phút 70.

Tưởng như Lille sẽ có chiến thắng đáng nhớ trong trận sân nhà đầu tiên dưới thời HLV Davide Ancelotti, PSG một lần nữa chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch. Phút 85, Vitinha tạo nên siêu phẩm với cú sút xa đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ thứ 5. Vitinha tiếp tục đóng vai trò quan trọng với đường tạt bóng chính xác để Marquinhos bật cao đánh đầu, ấn định trận hòa 2-2.

Kết quả này giúp PSG kéo dài chuỗi bất bại trước Lille lên 11 trận chính thức, nhưng cũng đánh dấu trận hòa thứ hai liên tiếp của nhà đương kim vô địch Ligue 1. Trong khi đó, Lille bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng lịch sử nhưng vẫn tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ghi bàn

Lille: Haraldsson 21', Bakwa 84'

PSG: Vitinha 90+1', Marquinhos 90+5'

Thẻ đỏ:

Lille: Andre 90+5'

Đội hình xuất phát:

Lille: Ozer, Santos, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Andre, Bentaleb, Ethan Mbappe, Haraldsson, Correia, Giroud

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Beraldo, Doue, Torres, Akliouche