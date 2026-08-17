Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lens gây bất ngờ khi chủ động pressing mạnh mẽ, khiến PSG gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 32. Từ đường căng ngang chính xác của Matthieu Udol, Florian Thauvin chọn vị trí thông minh ở cột xa rồi dứt điểm nhẹ nhàng, mở tỷ số cho Lens.

Lens giành danh hiệu Siêu cúp đầu tiên trong lịch sử - Ảnh: Ligue 1

PSG của HLV Luis Enrique không thể hiện được sự áp đảo thường thấy dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công. Những cơ hội của Desire Doue hay Khvicha Kvaratskhelia đều chưa đủ nguy hiểm để đánh bại hàng phòng ngự Lens.

Bước ngoặt lớn đến ở phút 39 khi Kyllian Antonio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Maghnes Akliouche. Dù chơi thiếu người, Lens vẫn duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn và khiến PSG bế tắc.

Sang hiệp hai, PSG kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Desire Doue từng đưa bóng dội xà ngang, còn Ousmane Dembele bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú vô lê vọt xà.

Cùng nhau nâng cao chiến tích lịch sử - Ảnh: Ligue 1

Kịch tính tiếp tục xảy ra ở phút 87 khi Nuno Mendes nhận thẻ đỏ, chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của PSG. Lens bảo toàn chiến thắng 1-0, chính thức giành Siêu cúp Pháp 2026.

Đây là lần đầu tiên đội bóng này đăng quang ở sân chơi danh giá này, sau thất bại trước chính PSG trong lần duy nhất góp mặt vào năm 1998.

Ghi bàn: Thauvin (32')

Thẻ đỏ

Lens: Antonio (39')

PSG: Mendes (87')

Đội hình xuất phát

Lens: Risser, Antonio, Ganiou, Nawrocki, Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol, Thauvin, Ivanovic, Sima

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne, Beraldo, Zaire Emery, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Akliouche.