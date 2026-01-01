Sau nhiều ngày tịt ngòi, Cole Palmer đã ghi bàn trở lại trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước đối thủ khó chịu Brentford.
Nguồn ảnh: SunSport, PA, EPA, LFC, Premier League
|Kết quả
|Vòng 22
|17/01/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Manchester City
|17/01/2026 22:00:00
|Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
|17/01/2026 22:00:00
|Tottenham 1 - 2 West Ham
|17/01/2026 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Brentford
|17/01/2026 22:00:00
|Leeds 1 - 0 Fulham
|17/01/2026 22:00:00
|Liverpool 1 - 1 Burnley
|18/01/2026 00:30:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal
U23 Trung Quốc cầm hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút và thắng luân lưu 4-2, sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.