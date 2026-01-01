G 4U3lkXgAAZYIl.jpg
Liverpool lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc
G 4DfJhWwAAdS9y1.jpg
Giữa hiệp một, đội chủ nhà được hưởng phạt đền nhưng Szoboszlai dứt điểm không thành công
www_thesun_co_uk epa12656049 dominik szoboszlai liverpool hit 1052140736_804d05.jpg
Mãi đến phút 42, Florian Writz mới khai thông bế tắc với cú đá căng tung nóc lưới Burnley
G 4KL67WUAAfTQu1.jpg
Tiền vệ người Đức chơi ngày càng hay trong màu áo The Kop
www_thesun_co_uk epa12656049 dominik szoboszlai liverpool hit 1052140736_804d05 (1).jpg
Thế nhưng, sang hiệp hai, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ cú đá chéo góc của Edwards
G 4Os5tWMAA6QvM1.jpg
Niềm vui của tiền đạo cánh Burnley
G 4Xk6_WgAAGzQG.jpg
HLV Arne Slot thất thần trên băng ghế chỉ đạo
www_thesun_co_uk 2026 burnleys marcus edwards celebrates 1052160444.jpg
Liverpool tạo được vô số cơ hội sau đó nhưng các chân sút đều dứt điểm hỏng ăn
G 4RC0RXsAE27oY.jpg
Burnley kiêm cường cầm hòa đội chủ sân Anfield
the sun 22 23 match stats b9d8bb26 ac22 419c bb02 87268e2f4486.jpg
Thông số trận đấu

Nguồn ảnh: SunSport, PA, EPA, LFC, Premier League

Kết quả
Vòng 22
17/01/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham 1 - 2 West Ham
17/01/2026 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds 1 - 0 Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool 1 - 1 Burnley
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal