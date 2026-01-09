Trận hoàn tẻ nhạt tại Emirates khiến đoàn quân HLV Mikel Arteta bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm trên BXH Premier League.

Arsenal từng phải bỏ ra 63,5 triệu bảng để rước Gyokeres về từ Sporting Lisbon hè năm ngoái, với kỳ vọng chân sút Thụy Điểm sẽ giúp CLB cải thiện khâu ghi bàn.

Gyokeres mở nhạt suốt hơn một tiếng trên sân - Ảnh: SunSport

Nhưng bất chấp chất lượng thi đấu ổn định của các đồng đội xung quanh, Gyokeres cho đến nay vẫn đem lại nỗi thất vọng lớn.

Trong buổi tối trầm lắng ở Bắc London, Viktor Gyokeres chỉ chạm bóng 8 lần, trong đó có một pha giao bóng từ vạch giữa sân.

Khi tiền đạo này bị thay ra ở phút 64 (Gabriel Jesus vào thế chỗ), người hâm mộ Pháo thủ gần như quên mất sự hiện diện của Gyokeres trên sân.

Theo dõi trận đấu trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville buông lời chỉ trích gay gắt: "Gyokeres không đóng góp chút gì cho Arsenal và cũng chẳng thể hiện được điều gì suốt quãng thời gian thi đấu.

8 điểm chạm bóng của Gyokeres trong trận Arsenal vs Liverpool - Ảnh: SunSport

Cậu ấy cần phải tham gia vào trận đấu và làm việc nhiều hơn nữa, thay vì chỉ vài lần chạm bóng vô hại."

Đến nay, Gyokeres mới chỉ ghi được 5 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh sau 19 lần ra sân. Hai trong số đó ghi vào lưới Leeds hồi tháng 8 năm ngoái, những bàn còn lại trước Nottingham Forest, Burnley và Everton.

Tiền đạo đắt giá của Pháo thủ ghi thêm 2 bàn nữa tại Champions League, nhưng pha lập công gần nhất của Gyokeres từ tình huống bóng sống là ngày 1/11/2025.