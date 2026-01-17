Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 22
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
17/01/2026 19:30:00 Manchester United - Manchester City FPT Play
17/01/2026 22:00:00 Sunderland - Crystal Palace FPT Play
17/01/2026 22:00:00 Tottenham - West Ham FPT Play
17/01/2026 22:00:00 Chelsea - Brentford FPT Play
17/01/2026 22:00:00 Leeds - Fulham FPT Play
17/01/2026 22:00:00 Liverpool - Burnley FPT Play
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Arsenal FPT Play
18/01/2026 21:00:00 Wolves - Newcastle FPT Play
18/01/2026 23:30:00 Aston Villa - Everton FPT Play
20/01/2026 03:00:00 Brighton - Bournemouth FPT Play