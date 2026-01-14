Theo nhà báo Jose Miguel Villarroya hé lộ trên kênh Twitch của Siro Lopez, Liverpool đang dốc toàn lực để đưa Jude Bellingham về chơi ở Ngoại hạng Anh.

Đó sẽ là một thương vụ lịch sử bởi gói tài chính khổng lồ lên tới 200 triệu euro – con số mà Real Madrid khó có thể cưỡng lại được.

Liverpool chấm Jude Bellingham nhưng nếu họ chọn Xabi Alonso thay Arne Slot vào cuối mùa, thương vụ lớn này sẽ bị ngăn cản. Ảnh: X Fabrizio Romano

Tuy nhiên, kế hoạch của Liverpool gặp tình huống trớ trêu và có thể bị ngăn bản với nhân vật không ngờ: Xabi Alonso!

Liverpool vốn dĩ tìm một tiền vệ toàn diện cho dự án của họ và Jude Bellingham đáp ứng mọi tiêu chí: khả năng lãnh đạo, độ tuổi, tạo tác động tức thì và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Kế hoạch của Liverpool rất rõ ràng: chờ đến mùa hè là đưa ra lời đề nghị từ 190-200 triệu euro và đặt Real Madrid vào thế… khó chống đỡ, nhất là khi Chủ tịch Perez là người cực nhạy bén trong các vụ làm ăn.

Villarroya cung cấp thông tin: “Có khả năng Jude Bellingham sẽ rời Real Madrid gia nhập Liverpool với mức giá đó, nhưng có thể rơi cảnh oái oăm nếu Xabi Alonso ngồi ‘ghế nóng’ ở Anfield".

Xabi Alonso vừa mất việc ở Real Madrid, dù được MU liên hệ mời làm HLV trưởng dài hạn nhưng ông để mắt đến việc dẫn dắt đội bóng cũ Liverpool hơn.

Vấn đề ở chỗ, giữa Xabi Alonso và Jude Bellingham không có quan hệ tốt đẹp, được cho đã có những căng thẳng cả về chuyên môn lẫn khía cạnh cá nhân tại Real Madrid.

Nếu Xabi trở thành HLV trưởng Liverpool mùa tới, chính ông sẽ là người ngăn cản thương vụ lớn này. Dù vậy, việc Liverpool sẵn sàng chi bạo ký Jude Bellingham hiện chỉ mới là những đồn thổi.

Năm nay do có ngày hội lớn World Cup 2026 nên các thương vụ chuyển nhượng lớn dự kiến sẽ diễn ra sau giải đấu này.