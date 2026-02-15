Real Madrid đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Real Sociedad 4-1 tại vòng 24 La Liga 2025/26, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Barcelona 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Trong bối cảnh Mbappe chưa kịp bình phục chấn thương, HLV trao cơ hội đá chính cho Gonzalo Garcia.

Vinicius tỏa sáng với cú đúp trên chấm 11m - Ảnh: RMCF

Tiền đạo trẻ không khiến người hâm mộ thất vọng khi mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau đường kiến tạo chuẩn xác của Trent Alexander-Arnold.

Sociedad kịp gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền do công của Oyarzabal, sau tình huống Huijsen phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng tái lập lợi thế khi Vinicius mang về quả 11m và tự mình thực hiện thành công. Đến phút 31, Valverde tung cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1.

Trent Alexander-Arnold kiến tạo cho Gonzalo Garcia mở tỷ số - Ảnh: RMCF

Bước sang hiệp hai, Vinicius tiếp tục tỏa sáng với một quả phạt đền nữa để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1.

Cách biệt an toàn giúp Real chủ động xoay vòng lực lượng hướng tới trận gặp Benfica. Vinicius suýt lập hat-trick nhưng bàn thắng cuối trận bị từ chối vì việt vị.

Bàn thắng

Real Madrid: Gonzalo Garcia (5'), Vinicius (25'-pen, 48'-pen), Valverde (31')

Sociedad: Oyarzabal (21'-pen)

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold (Carvajal 60'), Rudiger (Alaba 60'), Huijsen, Carreras, Valverde (Diaz 73'), Tchouameni (Cestero 79'), Camavinga (Ceballos 73'), Guler, Vinicius, Gonzalo Garcia

Sociedad: Remiro, Aramburu, Martin, Zubeldia, Aihen Munoz, Gorrotxategi, Yangel Herrera (Turrientes 60'), Wesley (Guedes 46'), Soler, Pablo Marin (Gandara 73'), Oyarzabal (Oskarsson 60')