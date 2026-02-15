Bremen bước vào vòng đấu với mục tiêu giành ít nhất một điểm để tạo khoảng cách với nhóm xuống hạng. Thế nhưng trước Bayern Munich đang quyết tâm duy trì lợi thế ở ngôi đầu, đội chủ nhà nhanh chóng bị cuốn vào thế trận áp đảo.

Harry Kane vẫn liên tục "nổ súng" - Ảnh: FCBM

Phút 22, bước ngoặt xuất hiện khi Lennart Karl đột phá táo bạo buộc hàng thủ Bremen phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Harry Kane lạnh lùng mở tỷ số cho Bayern.

Chỉ ba phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục khiến khán giả vỡ òa với cú sút xa hiểm hóc ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc rồi bay vào lưới, hoàn tất cú đúp.

Bàn thắng này cũng đánh dấu cột mốc 500 pha lập công trong sự nghiệp lẫy lừng của Harry Kane ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Tiền đạo người Anh cán mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp - Ảnh: FCBM

Dẫn trước hai bàn, Bayern thi đấu đầy toan tính. Sang hiệp hai, Alphonso Davies kiến tạo để Leon Goretzka ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 70.

Ba điểm trọn vẹn giúp Bayern duy trì khoảng cách 6 điểm so với Dortmund, còn Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những chân sút vĩ đại nhất bóng đá hiện đại.

Ghi bàn: Kane 22' (pen) 25', Goretzka 70'

Đội hình xuất phát:

Werder Bremen: Mio Backhaus, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Niklas Stark, Senne Lynen, Romano Schmid, Jens Stage, Felix Agu, Cameron Puertas, Marco Grüll, Justin Njinmah.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Lennart Karl.