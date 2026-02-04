Barca đến làm khách của Albacete, tuy chỉ là đội bóng hạng Hai - Albacete, nhưng HLV Hansi Flick không quên cảnh báo học trò: họ đã loại Celta Vigo và Real Madrid.

Không có bất ngờ nào xảy ra, Barca đã giành chiến thắng 2-1, nhờ công của Lamine Yamal (39’) và Araujo (56’), để tiếp tục nuôi hi vọng bảo vệ chức vô địch.

Lamine Yamal đang có chuỗi thành tích tốt nhất sự nghiệp kể từ khi lên chơi cho đội 1 Barca: ghi bàn 4 trận liên tiếp. Ảnh: B/R Football

Ở trận đấu này, Lamine Yamal ra sân ngay từ đầu, chơi ở vị trí sở trường bên cánh phải. Và chàng trai 18 tuổi, lại một lần nữa đóng vai trò chủ chốt, cho thấy đang đạt phong độ rất cao.

Đáng kể, với bàn tung lưới Albacete, Lamine Yamal đánh dấu ghi bàn trận thứ 4 liên tiếp. Trước đó, tài năng này cũng lập công ở các trận Barca gặp Oviedo, Copenhagen (Cúp C1) và Elche.

Theo thống kê của Opta, đây là chuỗi thành tích tốt nhất của Yamal, kể từ khi lên chơi cho đội 1 Barca.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lamine Yamal đã ghi 14 bàn cùng 11 pha kiến tạo cho Barca mùa này. Anh đã tham gia vào 8 trong 16 bàn gần nhất của đội bóng xứ Catalan.

Trong tổng số 29/35 trận Yamal đã chơi, có đến 21 lần anh ghi bàn (lẫn kiến tạo), hoặc ghi bàn, hoặc kiến tạo.

HLV Hansi Flick dĩ nhiên là rất vui về Lamine Yamal, cũng như mừng Araujo có bàn thắng và Barca đạt mục tiêu tiếp tục tiến bước ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nhưng ông vẫn không hài lòng về màn trình diễn chung của đội trước Albacete.

“Barca tiếp tục bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, điều xảy ra trong những trận gần đây và chúng tôi cần phải cải thiện. Đội phải cải thiện về khả năng dứt điểm”.