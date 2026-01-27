Lời khuyên từ Ancelotti

Tháng 12 vừa qua, Carlo Ancelotti có cuộc trò chuyện với Endrick, người luôn lắng nghe những lời khuyên của ông trong mùa giải họ còn làm việc cùng nhau tại Real Madrid.

Trong cuộc nói chuyện đó, Ancelotti thuyết phục Endrick rằng lựa chọn tốt nhất cho tương lai là tìm một đội bóng nơi anh có thể được ra sân thường xuyên.

Endrick bùng nổ khi gia nhập Lyon. Ảnh: O.L

Nếu không, cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 gần như là bất khả thi, khi sự cạnh tranh ở vị trí “số 9” của tuyển Brazil là vô cùng khốc liệt với những cái tên như Matheus Cunha hay Joao Pedro.

Điều mà có lẽ Carletto không thể ngờ tới là chỉ 6 tuần sau cuộc gọi ấy, Endrick bùng nổ dữ dội đến vậy.

Trong 3 trận đầu tiên khoác áo Lyon, Endrick có 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Trước đó, trong 31 lần ra sân tại La Liga và Champions League cùng Real Madrid, anh chỉ ghi 2 bàn và có 1 đường chuyền thành bàn.

Mùa này, tình thế trở nên tuyệt vọng đến mức chính Endrick đã không ngần ngại xin phép Florentino Perez để tìm bến đỗ mới. Ban đầu, Chủ tịch Real Madrid do dự, nhưng cuối cùng cũng bật đèn xanh cho bản hợp đồng cho mượn.

Chủ nhật vừa qua, Endrick lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Metz ở Ligue 1, giúp Lyon thắng 5-2. Đối thủ bất lực trước những pha bứt tốc của anh bên hành lang phải hàng công.

Đó chính là những pha tăng tốc 50m từng khiến các tuyển trạch viên của những CLB lớn nhất hành tinh mê mẩn từ năm 2022.

“Chúng tôi đã nói chuyện với bố của Endrick. Hy vọng cậu ấy có thể đến vì đây là cầu thủ mà chúng tôi cần”, Xavi Hernandez từng nói khi còn dẫn Barcelona.

Cuối tuần qua, Endrick ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: O.L

Khi ấy, Endrick mới chỉ đá vài trận cho Palmeiras nhưng đã gây choáng ngợp bởi sức mạnh trong từng sải chân, cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Rồi anh đến Madrid.

Từ khó khăn đến kỷ lục

Những phẩm chất đó dần bị mai một dưới thời Ancelotti. Sau đó, sự trực diện của Endrick cũng không làm Xabi Alonso hài lòng, khi ông tìm kiếm mẫu tiền đạo có khả năng phối hợp tốt hơn.

Chấn thương gân kheo chân phải khiến Endrick lỡ hẹn với FIFA Club World Cup lại trùng đúng thời điểm Franco Mastantuono và Gonzalo Garcia bắt đầu tỏa sáng.

Vì vậy, chỉ vài ngày sau khi giải đấu khởi tranh, Endrick bay sang Mỹ để trực tiếp nói chuyện với Alonso. Đến tháng 12, sự trở lại của Rodrygo gần như thiêu rụi hoàn toàn cơ hội của anh tại Real Madrid.

Cuối cùng, Endrick quyết định chọn Lyon sau cuộc gọi từ Paulo Fonseca, người hứa trao cho anh vị trí cố định trên hàng công. Đó thực sự là món quà Giáng sinh đối với cựu HLV Milan, trong bối cảnh ông phải đối mặt với tình trạng tài chính nghiêm trọng của Lyon.

Đội từng bị giáng xuống hạng tạm thời hồi tháng 8 vì khoản nợ vượt quá 500 triệu euro. Dù vậy, họ vẫn chấp nhận trả 1 triệu euro, tương đương nửa mức lương của Endrick, đến hết tháng 6.

Sau khởi đầu khó khăn với 3 thất bại trong 8 vòng đầu Ligue 1, Lyon hiện thắng liền 8 trận trên cả 3 đấu trường. Họ nổi lên như ứng viên nặng ký cho chức vô địch Cúp QG Pháp – nơi PSG đã bị loại – và Europa League.

Phần lớn cú nhảy vọt này đến từ Endrick. Thành tích ghi bàn của anh là tốt nhất tại sân Gerland kể từ tháng 8/2017, thời điểm Mariano Diaz – cựu cầu thủ Real Madrid khác – bùng nổ.

Endrick nổi bật với những pha bứt phá mạnh mẽ. Ảnh: O.L

Ngay cả khi không ghi bàn, tầm ảnh hưởng của Endrick lên lối chơi cũng vượt trội. Trận gặp Brest là ví dụ, anh có 9 pha rê bóng thành công, thắng 13 pha tranh chấp, 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và 5 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Nếu duy trì được phong độ này một cách ổn định, Ancelotti sẽ mở rộng cửa Selecao với Endrick, đặc biệt là giấc mơ World Cup 2026.

Trước mắt, Endrick đang phô diễn trọn vẹn tiềm năng của mình. Trong thế kỷ này, chỉ Jeremy Menez (17 tuổi 260 ngày), Kylian Mbappe (18 tuổi 53 ngày) và Ousmane Dembele (18 tuổi 296 ngày) ghi hat-trick tại Ligue 1 khi còn trẻ hơn Endrick.

Ở tuổi 19 và 188 ngày, Endrick cũng trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi hat-trick ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, vượt qua kỷ lục của Ronaldo “béo” – ghi cho Inter năm 1997, khi 21 tuổi.