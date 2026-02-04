Teamtalk cho hay, lãnh đạo MU vẫn đang tập trung tìm kiếm một nhà cầm quân mà họ tin rằng có thể đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu, bất chấp HLV tạm quyền Michael Carrick đã có khởi đầu vượt trông đợi.

Carrick được chọn thay Ruben Amorim giữa dòng và cựu tiền vệ lập tức khiến fan ‘Quỷ đỏ’ phấn khích, với kết quả toàn thắng sau 3 trận đầu tiên trở lại Old Trafford: đả bại 2-0 Man City, thắng ngược 3-2 Arsenal và gặt cùng kết quả ở trận tiếp Fulham.

Carrick mang lại khí thế mới cho phòng thay đồ MU, giúp đội toàn thắng sau 3 trận nhưng lãnh đạo CLB vẫn còn băn khoăn liệu có đủ tầm nắm đường dài để chinh phục các danh hiệu Cúp C1, Premier Leagmue một cách thường xuyên? Ảnh: MUFCEDIT

Ở Carrick vốn có sẵn ‘chất’ DNA MU trong máu thịt – từng giành nhiều danh hiệu lúc còn là cầu thủ, có thời gian ngắn tạm quyền (bất bại), trước khi trở lại lần 2 như hiện nay.

Dù vậy, đi cùng đó, các sếp bự MU và cả giới chuyên môn còn mối băn khoăn: liệu Carrick có đủ năng lực để dẫn dắt MU trở lại giành các danh hiệu lớn như Champions League, Ngoại hạng Anh,… một cách thuyền xuyên?

Để có thể thuyết phuc lãnh đạo MU, Carrick chỉ có cách duy nhất: tiếp tục duy trì phong độ cao cùng đội đến cuối mùa, lấy được vé dự Cúp C1 mùa sau, để cho thấy ông xứng đáng được tin tưởng làm HLV trưởng dài hạn ở Nhà hát của những giấc mơ.

Trong khi HLV Ancelotti được biết đến với vô số danh hiệu thì thuyền trưởng Pochettino khá khiêm tốn về khoản này, và cũng không được biết đến là người 'trị' quân giỏi: Ảnh: MU Forever

Tuy nhiên, đó là câu chuyện vào cuối tháng 5, còn lúc này, theo nguồn trên thì MU hiện đưa vào danh sách rút gọn 5 ứng viên tiềm năng làm HLV trưởng lâu dài.

Đáng chú ý, có một cái tên người hâm mộ MU sẽ không mấy hào hứng, khi ông vốn không phải là nhà cầm quân của những danh hiệu, hay có uy mạnh với cầu thủ. Đó là cựu thuyền trưởng Tottenham và PSG - Mauricio Pochettino, hiện nắm tuyển Mỹ.

HLV Ancelotti đang dẫn dắt tuyển Brazil, nằm trong danh sách ứng viên rút gọn của MU. Đây là chiến lược gia bậc thầy, đi đến đâu cũng tạo chiến tích và giành cúp. Nhưng ‘Quỷ đỏ’ sẽ gặp khó, bởi ông từng tuyên bố chỉ trở lại nắm một CLB, trừ khi đó là Real Madrid.

Các HLV khác được nhắc đến trong danh sách của MU, còn có Roberto De Zerbi (Marseille), Oliver Glasner (Crystal Palace) và Andoni Iraona (Bournemouth).