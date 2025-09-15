Không có sự khởi sắc cho Quỷ đỏ ở mùa giải mới dưới thời Ruben Amorim, người đến thay Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Ở trận đấu mới nhất, derby thành Manchester, MU để thua bẽ bàng 0-3 Man City.

Ruben Amorim quá mệt mỏi nên thậm chí còn... gợi ý các ông chủ MU thích thì cứ sa thải. Ảnh: X Fabrizio Romano

Với kết quả này, đoàn quân của Ruben Amorim trở lại vị trí quen thuộc ở nhóm dưới như mùa trước – hạng thứ 14 sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26.

Phil Foden cùng cú đúp của Haaland đã mang lại nụ cười cho Pep Guardiola, người chịu đựng 2 thất bại với Man City chỉ sau 3 vòng, trước khi thắng MU 3-0 ở Etihad tối qua (14/9).

Ruben Amorim cho biết, ông “đau khổ” hơn bất cứ fan MU nào, nhưng cũng tuyên bố cứng sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình tại Old Trafford, bất kể cách tiếp cận ấy đã và đang không mang lại hiệu quả như ý.

Một thực tế rất đáng buồn, MU chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất của họ, trong đó có đến 8 thất bại.

“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho MU (để xoay chuyển tình thế). Tôi còn đau khổ hơn cả người hâm mộ. Nhưng tôi sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình tại Old Trafford. Nếu ông chủ MU muốn điều đó thì hãy tìm người thay thế”.

Sau kết quả tệ mùa trước, Ruben Amorim phần nào được thông cảm vì đến vào giữa mùa. Nhưng ở chiến dịch hiện tại, thuyền trưởng Bồ Đào Nha có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, lại thêm được các sếp bự rót tiền để mua sắm rầm rộ, với gần 200 triệu bảng, tuy nhiên MU vẫn chưa cải thiện về kết quả và thành tích.

MU bao giờ thực sự khiến các fan của họ nở mày nở mặt như ngày xưa? Ảnh: MUFC

Theo Opta, MU đã có khởi đầu tệ nhất ở Premier League, kể từ mùa giải 1992/93. Quá chán nản, các fan muốn Sir Jim Ratcliffe mau chóng sa thải Ruben Amorim.

Nhà cầm quân 40 tuổi nói về trận Man City 3-0 MU: “Nhìn vào 3 bàn Man City ghi được, chúng tôi đáng ra có thể tránh được chúng. Trong những trận đấu như thế này, trước đối thủ hàng đầu, những chi tiết nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt.

Có thể thấy so với các trận đấu mùa trước MU đã hòa và thắng Man City, hôm nay, chúng tôi đã chơi có phần tốt hơn, nhưng xét về các chi tiết nhỏ thì rõ ràng chưa đủ tốt. MU đang xây dựng mọi thứ, nhưng tất nhiên đội cần phải thắng.

Một lần nữa, tôi không chỉ ra cụ thể cầu thủ nào thiếu nỗ lực. Rõ ràng MU có thể cải thiện, đôi khi tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi có thể chạy nhiều hơn, nhưng lại không thấy được điều đó trên sân. Đó là lỗi của tôi”.