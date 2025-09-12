MU tiếp tục đàm phán Dibu Martinez

Sau khi đẩy Andre Onana rời Old Trafford, MU thừa nhận việc ký hợp đồng với một thủ môn mới vào tháng Giêng tới là điều cần thiết, khi Senne Lammens là giải pháp tương lai.

MU không từ bỏ mục tiêu Dibu Martinez. Ảnh: AFA

Các nguồn tin từ Anh cho biết, đại diện “Quỷ đỏ” đang nối lại đàm phán với người đại diện của Emiliano Dibu Martinez.

Thủ môn người Argentina đã bày tỏ mong muốn gia nhập MU trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè. Tuy vậy, CLB giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh – ngang Liverpool – không tìm được tiếng nói chung với Aston Villa.

Dibu Martinez mới chỉ có 1 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Thủ thành 33 tuổi không nằm trong danh sách đăng ký ở trận mới nhất – thua Crystal Palace 0-3 ngay trên sân nhà.

MU đang hy vọng có thể thuyết phục Dibu Martinez để anh tác động yêu cầu Aston Villa cho phép ra đi trước kỳ World Cup 2026.

Man City mua Barcola

Sau khi không thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Man City đang triển khai kế hoạch mới với hy vọng chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG.

Man City đàm phán Barcola. Ảnh: EFE

Pep Guardiola nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ với Barcola. Ông tin tưởng cầu thủ người Pháp có thể giúp Man City tăng thêm các giải pháp tấn công, hỗ trợ Erling Haaland, Phil Foden hay Jeremy Doku.

Mùa trước, có thời điểm Barcola không hài lòng về thời gian đá chính. Dù vậy, Luis Enrique đã cam kết anh là nhân tố chính trong mùa giải 2025/26.

PSG đang đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với Barcola, nhưng quá trình đàm phán chưa có nhiều tiến triển.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mua Barcola trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Man City nhiều khả năng sẽ đồng ý để Savinho chuyển sang Tottenham.

Barca gây áp lực với De Jong

Tương lai của Frenkie de Jong một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý tại Barcelona, khi hợp đồng chỉ còn thời hạn chưa đầy một năm.

Barca gây áp lực để De Jong sớm gia hạn. Ảnh: FCB

Thờ gian qua, Barca nhiều lần nói về việc gia hạn và bản thân De Jong cũng tuyên bố sẵn sàng giảm lương, nhưng thực tế chưa có tiến triển rõ ràng.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, lãnh đạo CLB xứ Catalunya bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Ở đây, cụ thể là Chủ tịch Joan Laporta.

Ông Laporta thẳng thắn: nếu cầu thủ không đồng ý gia hạn hợp đồng trước tháng 1, Barca sẽ lắng nghe những lời đề nghị chuyển nhượng để không bị mất trắng vào cuối mùa.

Theo các nguồn tin nội bộ từ văn phòng Camp Nou, Arsenal đang có những động thái đầu tiên với De Jong.