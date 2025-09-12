Tin tức về chuyển nhượng 12/9: MU tiếp tục liên hệ Dibu Martinez, Man City muốn mua Bradley Barcola, Barca gây áp lực Frenkie de Jong.
MU tiếp tục đàm phán Dibu Martinez
Sau khi đẩy Andre Onana rời Old Trafford, MU thừa nhận việc ký hợp đồng với một thủ môn mới vào tháng Giêng tới là điều cần thiết, khi Senne Lammens là giải pháp tương lai.
Các nguồn tin từ Anh cho biết, đại diện “Quỷ đỏ” đang nối lại đàm phán với người đại diện của Emiliano Dibu Martinez.
Thủ môn người Argentina đã bày tỏ mong muốn gia nhập MU trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè. Tuy vậy, CLB giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh – ngang Liverpool – không tìm được tiếng nói chung với Aston Villa.
Dibu Martinez mới chỉ có 1 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Thủ thành 33 tuổi không nằm trong danh sách đăng ký ở trận mới nhất – thua Crystal Palace 0-3 ngay trên sân nhà.
MU đang hy vọng có thể thuyết phục Dibu Martinez để anh tác động yêu cầu Aston Villa cho phép ra đi trước kỳ World Cup 2026.
Man City mua Barcola
Sau khi không thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Man City đang triển khai kế hoạch mới với hy vọng chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG.
Pep Guardiola nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ với Barcola. Ông tin tưởng cầu thủ người Pháp có thể giúp Man City tăng thêm các giải pháp tấn công, hỗ trợ Erling Haaland, Phil Foden hay Jeremy Doku.
Mùa trước, có thời điểm Barcola không hài lòng về thời gian đá chính. Dù vậy, Luis Enrique đã cam kết anh là nhân tố chính trong mùa giải 2025/26.
PSG đang đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với Barcola, nhưng quá trình đàm phán chưa có nhiều tiến triển.
Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mua Barcola trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Man City nhiều khả năng sẽ đồng ý để Savinho chuyển sang Tottenham.
Barca gây áp lực với De Jong
Tương lai của Frenkie de Jong một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý tại Barcelona, khi hợp đồng chỉ còn thời hạn chưa đầy một năm.
Thờ gian qua, Barca nhiều lần nói về việc gia hạn và bản thân De Jong cũng tuyên bố sẵn sàng giảm lương, nhưng thực tế chưa có tiến triển rõ ràng.
Báo chí Tây Ban Nha cho biết, lãnh đạo CLB xứ Catalunya bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Ở đây, cụ thể là Chủ tịch Joan Laporta.
Ông Laporta thẳng thắn: nếu cầu thủ không đồng ý gia hạn hợp đồng trước tháng 1, Barca sẽ lắng nghe những lời đề nghị chuyển nhượng để không bị mất trắng vào cuối mùa.
Theo các nguồn tin nội bộ từ văn phòng Camp Nou, Arsenal đang có những động thái đầu tiên với De Jong.
Tin vắn
- FIFA đã chấp nhận các tài liệu trong vụ chuyển nhượng Aymeric Laporte từ Al Nassr sang Bilbao. CLB xứ Basque được đăng ký nhà vô địch EURO 2024 vào danh sách dự La Liga và Champions League.
- MU vừa gửi đề nghị 40 triệu euro đến Sporting Lisbon, để thảo luận chuyển nhượng trung vệ Zeno Debast.
- Cựu tiền vệ Thiago Alcantara đã trở lại Barcelona trong vai trò trợ lý của HLV Hansi Flick.
- “Tôi muốn tạo nên lịch sử tại Man City, giành chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu khác”, Gigio Donnarumma phát biểu ra mắt Etihad, chuẩn bị cho trận derby với MU.
- Chelsea đang theo dõi Joel Ordonez, trung vệ người Ecuador của Club Brugge.
- Everton muốn có hậu vệ phải Omar El Hilali của Espanyol. Cầu thủ 21 tuổi người Maroc có điều khoản giải phóng hợp đồng 30 triệu euro.
- Atletico Madrid khởi động lại dự án chiêu mộ Rodrigo Bentancur. Tiền vệ người Uruguay đang trong năm cuối hợp đồng với Tottenham.
- Real Madrid đang nhắm đến Micky van de Ven của Tottenham. Cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan có thể đá trung vệ và hậu vệ trái.