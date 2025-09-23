Trận “Le Classique” giữa Marseille và PSG vốn bị hoãn do thời tiết xấu, rốt cuộc diễn ra đúng vào buổi tối trao giải Quả bóng Vàng.

Có lẽ tâm lý phân tán đã khiến PSG nhập cuộc thiếu tập trung, và trận đấu sớm rẽ sang chiều hướng bất ngờ. Ngay phút thứ 5, từ quả tạt của Greenwood, thủ môn Chevalier băng ra chậm, tạo điều kiện để Aguerd đánh đầu mở tỷ số cho Marseille.

Aguerd chớp cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Ligue 1

Sau bàn thua, PSG cố gắng gây sức ép nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Rulli. Vitinha và Kvaratskhelia có cơ hội song đều không thể chuyển hóa thành bàn.

Ở phía ngược lại, Marseille chơi phản công đầy sắc bén, thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Gouiri sút xa dội xà ngang.

Hiệp hai, PSG dồn toàn lực, liên tục thử vận may bằng những cú sút xa. Tuy nhiên, Rulli trở thành “người hùng” khi lần lượt cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Hakimi và đặc biệt là Vitinha.

Cuối trận, căng thẳng dâng cao khi HLV De Zerbi nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài, nhưng Marseille vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Marseille lần đầu tiên giành thắng lợi trước PSG tại Ligue 1 sau 5 năm - Ảnh: Ligue 1

Chung cuộc, Marseille thắng 1-0, lần đầu đánh bại PSG tại Ligue 1 sau 5 năm. Ba điểm giúp họ tạm vươn lên hạng 6 và quan trọng hơn, biến buổi tối đáng lẽ rực rỡ của PSG trở thành kỷ niệm buồn ngay tại “Le Classique”.

Ghi bàn: Aguerd (5')

Đội hình xuất phát:

Marseille: Rulli, Aguerd, Balerdi, Pavard, Emerson, Hojbjerg, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Gouiri.

PSG: Chevalier, Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Goncalo Ramos.