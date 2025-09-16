Vào thứ Hai tuần tới (rạng sáng thứ Ba theo giờ VN), Quả bóng vàng 2025 chính thức có chủ. Thông thường như mọi năm, đến giờ này thông tin người chiến thắng hẳn đã được ‘rò rỉ’.

Dembele và Lamine Yamal phải chờ đến gala mới biết có chiến thắng Quả bóng vàng 2025 hay không. Ảnh: Pulse Sports

Không chỉ vậy, chủ nhân Quả bóng vàng cũng đã được BTC báo ‘tin vui’, rồi tiến hành chụp hình, thực hiện phỏng vấn trước,…

Tuy nhiên, năm nay BTC (tạp chí France Football) quyết định làm khác đi, người chiến thắng sẽ chỉ được biết ở gala trao giải.

Cụ thể, họ quyết định không báo trước cho chủ nhân danh hiệu, có nghĩa đến lúc này các ứng viên nặng ký như Ousmane Dembele (PSG) hay Lamine Yamal (Barca) đều chưa được BTC gọi điện để sắp xếp buổi chụp hình hay phỏng vấn gì.

BTC Quả bóng vàng 2025 muốn tăng thêm sự kịch tính, cũng như để tránh rơi cảnh như năm ngoái – Real Madrid tẩy chay vào giờ chót khi biết được Vinicius hụt danh hiệu, thay vào đó Rodri (Man City) mới là người được xướng tên.

Việc bầu chọn Quả bóng vàng 2025 được tiến hành bởi hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao từ 100 quốc gia có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA. Ở cuộc đua năm nay, Dembele và Lamine Yamal được nhắc đến nhiều hơn cả.

Dembele được OneFootball đánh giá có 80% cơ hội chiến thắng Quả bóng vàng 2025. Ảnh: TNT Sports

Dembele có lợi thế giành Champions League (cú ăn 3, bên cạnh Ligue 1 và Cúp QG Pháp) cùng PSG, trong đó anh đóng vai trò nổi bật, đóng góp 35 bàn cùng 16 kiến tại qua 53 trận mọi đấu trường.

Bên cạnh hơn Yamal ở chiếc Cúp C1, tiền đạo người Pháp còn giành Cầu thủ hay nhất giải đấu này chiến dịch 2024/25, Dembele cũng là Vua phá lưới Ligue 1,…

Trong khi đó, Lamine Yamal giành cú ăn 3 quốc nội cùng Barca, ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo trong 55 trận đấu.

Vinh quang sẽ gọi tên ai, Dembele hay Lamine Yamal hoặc một cái tên khác?