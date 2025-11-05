Tại lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, Thép Xanh Nam Định tiếp đón đại diện của Nhật Bản, CLB Gamba Osaka. Ở trận lượt đi trên sân khách, đội bóng thành Nam thúc thủ 1-3.

Thép Xanh Nam Định chịu áp lực lớn với chuỗi 6 trận không thắng. Người lên thay HLV Vũ Hồng Việt là HLV Nguyễn Trung Kiên vẫn chưa thể giúp đội chủ sân Thiên Trường cải thiện tình hình. Hai trận gần nhất nhà ĐKVĐ V-League đều chỉ hòa trước các đối thủ yếu hơn là SHB Đà Nẵng và HAGL.

Thép Xanh Nam Định có thể dùng đội hình toàn "Tây". Ảnh: T.L

Dù phong độ không tốt nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn rất tự tin khi thi đấu ở sân chơi châu lục. Lý do bởi họ có thể sử dụng nguyên đội hình là ngoại binh.

Dẫu vậy, vấn đề của Thép Xanh Nam Định không hẳn là lực lượng. Họ cần có lối chơi hợp lý ở từng trận đấu, một tinh thần chiến đấu cao nhất.

Ở trận tái đấu Gamba Osaka, Thép Xanh Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự tin hướng tới ít nhất 1 điểm trên sân nhà. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng việc rút ra nhiều bài học ở trận lượt đi giúp đại diện của Việt Nam có thể chơi tốt hơn.

Bên kia chiến tuyến, Gamba Osaka cho thấy đẳng cấp cao bằng trận thắng đậm ở lượt đi. Chỉ tung ra đội hình với 1 ngoại binh nhưng đội bóng đến từ Nhật Bản vẫn gây ra áp lực rất lớn với hàng thủ Thép Xanh Nam Định. Với vị trí đầu bảng, họ sẽ dồn sức giành 3 điểm để sớm giành vé đi tiếp.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Gamba Osaka diễn ra vào lúc 19h15, ngày 5/11, trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).