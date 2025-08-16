Ghi bàn:
Nam Định: Hoàng Anh 67', Pham Ba 88'
Hải Phòng: Luiz Antonio 32'
Đội hình xuất phát:
Nam Định (4-1-4-1): Trần Nguyên Mạnh; Trần Văn Kiên, Đặng Văn Tới, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Vĩ; Romulo Da Silva; Lý Công Hoàng Anh, A Mít, Nguyễn Tuấn Anh, Eid Mahmoud; Brenner.
Hải Phòng (4-4-2): Nguyễn Đình Triệu; Phạm Trung Hiếu, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Nhật Minh, Triệu Việt Hưng; Lê Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Bicou Bissainthe, Lương Hoàng Nam; Nguyễn Xuân Nam, Joel.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Định vs Hải Phòng:
90'+8
Hết giờ! Nam Định 2-1 Hải Phòng!
Với thế trận vượt trội, nhà ĐKVĐ lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở.
90'+3
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Nam Định.
90'
VAR vào cuộc để kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng.
88'
Bàn thắng! 2-1 cho Nam Định! Brenner hãm bóng xâm nhập vòng cấm, thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bị Đình Triệu cản phá, Kevin Pham Ba xuất hiện đá bồi tung lưới đội khách.
86'
Không vào! Brenner thực hiện cú sút căng, nhưng bóng đi chệch khung thành.
76'
Không vào! Nam Định phản công 4 đánh 2, nhưng cầu thủ chủ nhà dứt điểm bị thủ môn Đình Triệu cản phá.
67'
Bàn thắng! Nam Định gỡ hòa 1-1! Sau nỗ lực của Kyle Farren Hudlin trong vòng cấm, Lý Công Hoàng Anh áp sát đá nhanh mang về bàn thắng cho chủ nhà.
62'
Nam Định nhồi bóng vào vòng cấm gây tình huống lộn xộn, nhưng không có pha dứt điểm nào.
55'
Không vào! Chủ nhà dồn ép với màn phối hợp đẹp mắt, nhưng Kyle Farren sút chệch cột dọc sau pha kiến tạo thuận lợi từ cánh phải.
51'
Văn Vĩ tạt từ cánh trái, Kyle Farren và Brenner không nhường nhau nên dứt điểm không thành.
48'
Không vào! Kyle Farren Hudlin vừa vào sân có pha kiến tạo dọn cỗ, nhưng Lâm Ti Phông trong thế không bị kèm xử lý khó hiểu để bóng bật ra ngoài.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Nam Định 0-1 Hải Phòng!
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44'
Nam Định đang thi đấu bế tắc.
40'
Cơ hội! Nam Định dàn xếp đẹp mắt, nhưng Brenner thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật đưa bóng đi chệch khung thành.
32'
Bàn thắng! Hải Phòng dẫn 1-0! Đội khách phối hợp từ cánh phải vào trung lộ, Trung Hiếu tung đường chuyền để Luiz Antonio di chuyển thực hiện cú đánh đầu hạ Nguyên Mạnh. Một pha bóng tuyệt đẹp của đội khách.
28'
Nam Định thay người bắt buộc. Tuấn Anh chấn thương, nhường chỗ cho Lâm Ti Phông.
24'
Việt Hưng sút xa bị Nguyên Mạnh cản phá dễ dàng, sau đó Bicou tung cú dứt điểm khác mang về phạt góc cho Hải Phòng.
22'
Không vào! Brenner nhả bóng để Romulo nắn nót dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc thấp, Đình Triệu xuất sắc đổ người cứu thua.
17'
A Mít xâm nhập vòng cấm địa Hải Phòng thực hiện cú dứt điểm nhưng bị mất trụ và không thành công.
12'
Luiz Antonio đưa bóng vào vòng cấm chủ nhà nhưng không thành công.
11'
Nam Định kiểm soát bóng 65%, nhưng tốc độ trận đấu chưa thực sự cao.
6'
Nam Định đang chủ động áp đặt lối chơi. Đội chủ nhà dàn xếp đá phạt nguy hiểm, Brenner áp sát nhưng không thể dứt điểm.
1'
Trận đấu bắt đầu.