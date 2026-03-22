PSG đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Nice để giành lại ngôi đầu Ligue 1, nhưng tâm điểm của trận đấu lại thuộc về cái tên trẻ tuổi Dro Fernandez.

Trong bối cảnh chịu áp lực từ chiến thắng của Lens, PSG nhập cuộc với quyết tâm cao và sớm tạo ra thế trận áp đảo. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nuno Mendes mở tỷ số trên chấm phạt đền cuối hiệp một.

Dro Fernandez ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG - Ảnh: PSG

Sang hiệp hai, chính hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục kiến tạo để Doue nhân đôi cách biệt, trước khi Nice chỉ còn chơi với 10 người.

Bước ngoặt đáng chú ý đến ở phút 76 khi HLV Luis Enrique tung Dro Fernandez vào sân thay Mendes. Chỉ 5 phút sau, tài năng trẻ 18 tuổi nhanh chóng để lại dấu ấn. Từ đường kiến tạo thuận lợi của Dembele, Fernandez dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho PSG.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Dro Fernandez trong màu áo đội bóng thành Paris, khi gia nhập CLB từ lò La Masia hồi cuối tháng 1/2026. Tiền đạo trẻ mang hai dòng máu Philippines – Tây Ban Nha đang được kỳ vọng sẽ trở thành viên ngọc mới của PSG.'

Đội ĐKVĐ Champions League đòi lại ngôi đầu Ligue 1 - Ảnh: PSG

Những phút cuối, Zaire-Emery ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp PSG trở lại ngôi đầu bảng, nhưng điều đọng lại chính là việc tài năng 18 tuổi Fernandez mở tài khoản tại Ligue 1.

Ghi bàn: Mendes 42' (pen), Doue 49', Dro Fernandez 81', Zaire-Emery 85'

Thẻ đỏ: Ndayishimiye 61'

Đội hình xuất phát:

Nice: Diouf, Bah, Dante, Mendy, Bard, Ndayishimiye, Boudaoui, Sanson, Clauss, Diop, Wahi.

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Lucas Hernandez, Zabarnyi, Mayulu, Vitinha, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Lee Kang In, Doue.