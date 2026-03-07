PSG hành quân đến sân Monaco với mục tiêu nối dài mạch thắng, nhưng lại phải nhận thất bại bất ngờ 1-3 trước đội bóng Công quốc ở vòng 25 Ligue 1. Đây được xem như màn “đòi nợ” của Monaco sau khi họ vừa bị PSG loại ở vòng play-off Champions League với tổng tỷ số 4-5.

Niềm vui của các cầu thủ Monaco sau khi đòi nợ thành công PSG - Ảnh: ASM

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và bất ngờ mở tỷ số ở phút 27. Akliouche tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để đánh bại thủ môn PSG, đưa Monaco vươn lên dẫn trước.

Thống kê cho thấy PSG hoàn toàn lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Đoàn quân của HLV Luis Enrique kiểm soát bóng tới 59%, tung ra 17 cú dứt điểm so với 11 của Monaco, đồng thời vượt trội ở số đường chuyền và phạt góc. Tuy nhiên, sự sắc bén trong khâu dứt điểm lại thuộc về đội chủ nhà.

Phút 55, Golovin nhân đôi cách biệt cho Monaco sau một pha phản công nhanh. Đến phút 71, Barcola thắp lại hy vọng cho PSG khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

PSG lộ nhiều điểm yếu trước trận gặp Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh: Ligue 1

Dẫu vậy, chỉ hai phút sau, Balogun dập tắt mọi nỗ lực của đội khách với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù thất bại, PSG vẫn giữ ngôi đầu Ligue 1 với 57 điểm sau 25 vòng, nhưng khoảng cách với Lens chỉ còn 4 điểm. Kết quả này cũng khiến thầy trò Luis Enrique gặp áp lực lớn trước cuộc đối đầu Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, vào giữa tuần tới.

Ghi bàn:

PSG: Barcola 71'

Monaco: Akliouche 27', Golovin 55', Balogun 73'

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez, Doue, Barcola, Kvaratskhelia

Monaco: Kohn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Bamba, Camara, Caio Henrique, Coulibaly, Akliouche, Balogun