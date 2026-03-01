Hành quân đến sân Le Havre ở vòng 24 Ligue 1 mùa 2025/26, PSG thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Champions League khi hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Đội bóng của HLV Luis Enrique cầm bóng vượt trội, liên tục dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

PSG bỏ xa Lens 4 điểm sau chiến thắng ở vòng 24 - Ảnh: CLB

Bước ngoặt đến ở phút 37. Lee Kang-in tung đường chọc khe thông minh, đặt Bradley Barcola vào thế thuận lợi để tiền đạo trẻ dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sang hiệp hai, PSG vẫn làm chủ cuộc chơi và có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 72. Tuy nhiên, Desire Doué – cầu thủ vào sân thay người – lại thực hiện không thành công quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội sớm định đoạt trận đấu.

Dù vậy, chiến thắng 1-0 là đủ để PSG giành trọn 3 điểm. Với kết quả này, đội bóng thủ đô tiếp tục dẫn đầu Ligue 1, hơn Lens 4 điểm sau khi đối thủ trực tiếp sảy chân ở vòng đấu này.